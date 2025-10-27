Escándalo en el fútbol europeo: investigan a 152 árbitros involucrados en una causa por más de 10 mil apuestas

Un escándalo sin precedentes sacudió este lunes al fútbol turco. El presidente de la Federación nacional (TFF), İbrahim Hacıosmanoğlu, reveló que 371 de los 571 árbitros que imparten justicia a lo largo de todas las divisiones del país tienen cuentas de apuestas. Más grave aún, confirmó que 152 de ellos habrían apostado de manera activa en diversos partidos. La situación involucraría a nombres de peso y ya genera alarma en los organismos internacionales.

El desglose que realizó el dirigente en conferencia de prensa es alarmante: mencionó a siete colegiados principales y 15 asistentes de Primera División, junto a 36 árbitros y 94 asistentes de categorías inferiores. Por el momento, la investigación habría detectado un total que supera las 10.000 apuestas en las que estarían involucrados los jueces: 42 referís hicieron más de 1.000 maniobras cada uno, mientras que uno llegó al extremo de superar las 18.000 operaciones.

Como primera medida, la TFF, en conjunto con el gobierno nacional, derivó a los acusados a la Junta Disciplinaria del Fútbol Profesional (PFDK). Amparados en la Ley N.º 6222 (que regula los delitos en el deporte), solicitarán que se analice cada caso y se emita la sanción correspondiente. En caso de ser hallados culpables, el castigo que podría recaerles sería una inhabilitación de tres meses a un año, basándose en el acta disciplinaria de la casa del fútbol turco.

Los clubes turcos, por su parte, se encuentran habilitados en iniciar acciones legales contra los acusados. En ese sentido, el presidente de Galatasaray, fue uno de los primeros dirigentes en expresarse al respecto: “Es crucial que se hagan públicos los nombres de los árbitros, los partidos que dirigieron y el alcance de sus apuestas. Seguiremos este proceso hasta el final“.

Al ser notificadas de la situación, la FIFA y la UEFA también pusieron manos en el asunto. En primera instancia, según reveló diario AS, el ente europeo abrió una investigación para determinar si entre los acusados figuran árbitros que hayan dicho presente en competiciones internacionales. Lo cierto es que el escándalo deja al fútbol turco en la mira del resto de federaciones, que posiblemente tendrán una vigilancia más aguda en adelante.

