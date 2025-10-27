Luto en el fútbol: falleció una pieza clave en la Selección española campeona del mundo y gloria de Real Madrid y Valencia

El fútbol español está de luto. El histórico ex arquero del fútbol español, José Manuel Ochotorena, falleció este lunes a los 64 años. Quien era el entrenador de guardametas en Valencia, nacido en Hernani en 1961, padecía una larga enfermedad que lo había alejado de sus funciones en el último tiempo.

La noticia fue comunicada por el Valencia CF, club donde Ochotorena es considerado una auténtica leyenda. “Desde el Valencia CF lamentamos profundamente el fallecimiento de José Manuel Ochotorena, Leyenda de nuestro Club y referente del fútbol español“, expresó la entidad ‘Che’ en un comunicado oficial.

Su carrera como futbolista comenzó en el Real Madrid, donde debutó en 1982 a raíz de una huelga de futbolistas. Aunque le costó tener regularidad en el puesto, supo mantenerse en el club hasta 1988, lapso de tiempo en el que conquistó tres Ligas, dos Copas de la UEFA y una Copa de la Liga.

Ochotorena abandonó Madrid para firmar por el Valencia, donde alcanzaría su plenitud futbolística. En Mestalla disputó sus mejores encuentros y en su primera temporada supo alzar el prestigioso Trofeo Zamora al arquero menos goleado del campeonato. Su rendimiento lo catapultó a la Selección española, con la que fue convocado para el Mundial de Italia 1990.

Falleció José Manuel Ochotorena, leyenda del fútbol español (Prensa Valencia).

Su influencia fuera del otro lado del mostrador

Sin embargo, si su etapa bajo los tres palos fue destacada, la carrera de Ochotorena carrera como preparador de arqueros fue superadora. Al punto que fue considerado como uno de los mayores especialistas del mundo en la materia. Primero lo demostró en Valencia desde 2001 hasta la actualidad, donde solo se ausentó entre 2004 y 2007, cuando acompañó a Rafa Benítez en el Liverpool, ganando una Champions League.

Ochotorena junto a Gary Neville, entrenador de Valencia en 2015-2016 (Getty Images).

Su legado más imborrable, no obstante, lo dejó en la Selección española. En simultáneo a su cargo en Valencia, fue el entrenador de arqueros de La Roja desde 2004 hasta 2021, siendo partícipe directo de la era más gloriosa del fútbol español. Levantó la Eurocopa de 2008, el Mundial de Sudáfrica 2010 y la Eurocopa de 2012, tomando un alto grado de responsabilidad de llevar al máximo nivel a nombres como Iker Casillas, Pepe Reina y Víctor Valdés.

Tras informarse su deceso, Real Madrid también se sumó a las condolencias, refiriéndose a Josema como “uno de los porteros históricos” del club. En Valencia, el plantel guardó un sentido minuto de silencio antes de la sesión de entrenamiento, donde los capitanes del equipo sostuvieron su camiseta en el círculo central.

