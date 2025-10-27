Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol europeo

Luto en el fútbol: falleció una pieza clave en la Selección española campeona del mundo y gloria de Real Madrid y Valencia

El histórico arquero y posterior entrenador, José Manuel Ochotorena, falleció tras luchar contra una larga enfermedad.

Por Bruno Carbajo

España, campeona del mundo en 2010.
© GettyEspaña, campeona del mundo en 2010.

El fútbol español está de luto. El histórico ex arquero del fútbol español, José Manuel Ochotorena, falleció este lunes a los 64 años. Quien era el entrenador de guardametas en Valencia, nacido en Hernani en 1961, padecía una larga enfermedad que lo había alejado de sus funciones en el último tiempo.

La noticia fue comunicada por el Valencia CF, club donde Ochotorena es considerado una auténtica leyenda. “Desde el Valencia CF lamentamos profundamente el fallecimiento de José Manuel Ochotorena, Leyenda de nuestro Club y referente del fútbol español“, expresó la entidad ‘Che’ en un comunicado oficial.

Su carrera como futbolista comenzó en el Real Madrid, donde debutó en 1982 a raíz de una huelga de futbolistas. Aunque le costó tener regularidad en el puesto, supo mantenerse en el club hasta 1988, lapso de tiempo en el que conquistó tres Ligas, dos Copas de la UEFA y una Copa de la Liga.

Ochotorena abandonó Madrid para firmar por el Valencia, donde alcanzaría su plenitud futbolística. En Mestalla disputó sus mejores encuentros y en su primera temporada supo alzar el prestigioso Trofeo Zamora al arquero menos goleado del campeonato. Su rendimiento lo catapultó a la Selección española, con la que fue convocado para el Mundial de Italia 1990.

Falleció José Manuel Ochotorena, leyenda del fútbol español (Prensa Valencia).

Falleció José Manuel Ochotorena, leyenda del fútbol español (Prensa Valencia).

Su influencia fuera del otro lado del mostrador

Sin embargo, si su etapa bajo los tres palos fue destacada, la carrera de Ochotorena carrera como preparador de arqueros fue superadora. Al punto que fue considerado como uno de los mayores especialistas del mundo en la materia. Primero lo demostró en Valencia desde 2001 hasta la actualidad, donde solo se ausentó entre 2004 y 2007, cuando acompañó a Rafa Benítez en el Liverpool, ganando una Champions League.

Publicidad
Ochotorena junto a Gary Neville, entrenador de Valencia en 2015-2016 (Getty Images).

Ochotorena junto a Gary Neville, entrenador de Valencia en 2015-2016 (Getty Images).

Su legado más imborrable, no obstante, lo dejó en la Selección española. En simultáneo a su cargo en Valencia, fue el entrenador de arqueros de La Roja desde 2004 hasta 2021, siendo partícipe directo de la era más gloriosa del fútbol español. Levantó la Eurocopa de 2008, el Mundial de Sudáfrica 2010 y la Eurocopa de 2012, tomando un alto grado de responsabilidad de llevar al máximo nivel a nombres como Iker Casillas, Pepe Reina y Víctor Valdés.

Tras informarse su deceso, Real Madrid también se sumó a las condolencias, refiriéndose a Josema como “uno de los porteros históricos” del club. En Valencia, el plantel guardó un sentido minuto de silencio antes de la sesión de entrenamiento, donde los capitanes del equipo sostuvieron su camiseta en el círculo central.

Publicidad

DATOS CLAVE

  • El ex arquero José Manuel Ochotorena falleció este lunes a los 64 años.
  • Ganó el Mundial 2010 y las Eurocopas 2008 y 2012 como preparador.
  • Fue entrenador de arqueros de España desde 2004 hasta 2021.
LaLiga: El panorama de Franco Mastantuono en Real Madrid tras no jugar vs. Barcelona

ver también

LaLiga: El panorama de Franco Mastantuono en Real Madrid tras no jugar vs. Barcelona

Miles de reproducciones y vuelta al mundo: el emotivo gesto de Julián Álvarez con un hincha de Atlético de Madrid

ver también

Miles de reproducciones y vuelta al mundo: el emotivo gesto de Julián Álvarez con un hincha de Atlético de Madrid

bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"El cumple de Madrid terminó hace rato y el hincha de River ya no cree en Gallardo"

ggrova
german garcía grova

Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn: la frase a Comesaña que causó la suspensión, la fecha del fallo y las posibles consecuencias

Lee también
Las 13 selecciones que hoy pueden asegurar su clasificación al Mundial 2026
Mundial 2026

Las 13 selecciones que hoy pueden asegurar su clasificación al Mundial 2026

La Finalissima aclara su panorama con respecto a la sede
Selección Argentina

La Finalissima aclara su panorama con respecto a la sede

Calientan la Finalissima: en España exponen que Argentina le tiene "pánico" a su Selección
Selección Argentina

Calientan la Finalissima: en España exponen que Argentina le tiene "pánico" a su Selección

Diego Aguirre rompió el silencio sobre el supuesto interés de Boca: “Simplemente eso”
Boca Juniors

Diego Aguirre rompió el silencio sobre el supuesto interés de Boca: “Simplemente eso”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo