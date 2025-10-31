Experto aseguró que Lamine Yamal nunca se curará al 100% de su lesión: “Habrá que convivir con ella”

Apenas 18 años tiene Lamine Yamal y está llamado a ser una de las figuras del fútbol de la nueva generación. Sin embargo, esta temporada ha comenzado a sufrir de una de las peores lesiones que puede tener un deportista: la pubalgia. Una lesión complicada -o prácticamente imposible- de curar, y que afecta significativamente a la capacidad de competir en el alto nivel.

En el partido entre Barcelona y Real Madrid quedó claro que Lamine Yamal no estaba al 100% de sus capacidades; fueron muy pocos sus intentos de desequilibrar en el uno contra uno, su principal virtud. Tampoco pateó de lejos al arco o probó con esos pases magistrales suyos de cara externa y larga distancia. La pubalgia afecta mucho y un especialista aseguró que Lamine deberá convivir con ella toda su carrera.

La pubalgia de Lamine Yamal, una lesión que lo acompañará toda su carrera. (Getty)

El medio español SPORT recogió las declaraciones del fisioterapeuta Lluís Puig, quien destacó: “Habrá que convivir con ella y habrá que hacer un trabajo preventivo y compensatorio“, en caso de que Lamine Yamal quiera seguir compitiendo al más alto nivel.

La pubalgia de Lamine Yamal explicada

“Una pubalgia no es una lesión muscular, sino que es una alteración en la zona del pubis, donde confluyen diferentes músculos“, destacó el Dr. Puig. “Podemos decir que son múltiples factores los que hacen que pueda producirse ese dolor en el pubis”, advirtió.

“Esto puede venir acarreado por su etapa de crecimiento, en la que ha cambiado su estática corporal y ha habido músculos que se han resentido al crecer. Puede ser que haya más acortamiento de la zona isquiotibial, que los abdominales rectos estén más fuertes, pero los profundos no tanto”, detalló.

Ante Real Madrid se notó que Yamal no estaba al 100%. (Getty)

“Se tiene que trabajar a diferentes niveles y no podemos decir que sea una lesión que en un mes estará. No, habrá que convivir con ella y habrá que hacer un trabajo preventivo y compensatorio para ir dándole garantías para poder ir jugando al máximo nivel“, completó al respecto.

Datos clave

