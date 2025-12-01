Lamine Yamal no solo marca diferencias en el campo de juego. A sus 18 años, el extremo español traza una curiosa línea divisoria con grandes estrellas del fútbol contemporáneo, como Cristiano Ronaldo, especialmente en el rubro de los lujos y las extravagancias que suelen rodear a la élite.

En una entrevista concedida a la cadena estadounidense CBS News, Yamal fue consultado sobre la adquisición de su primer coche, aprovechando que hace pocas semanas cumplió la mayoría de edad. Y su respuesta, lejos de la fascinación por la opulencia, apuntó a la sencillez y a la vida social.

Mientras futbolistas como Cristiano Ronaldo convirtieron su garaje en un museo automotriz (el portugués ostenta cerca de cincuenta vehículos, entre ellos un Bugatti Centodieci valuado en diez millones de euros), Yamal se decanta por la discreción y el uso práctico. “Quiero sentir esa libertad de poder conducir yo solo. Mi coche será el que todos mis amigos quieran y lo puedan disfrutar“, explicó el joven futbolista.

Y para distanciarse definitivamente de la tendencia a los excesos, remató con claridad: “Tampoco será un Lamborghini; con un Audi, un Mercedes o un Cupra me conformo“.

Lamine Yamal, la joya y figura de Barcelona (Getty Images).

La comparación con Messi y la decisión de representar a España por sobre Marruecos

Las declaraciones de Lamine Yamal no se limitaron a los autos. El joven talento del Barcelona también se refirió dos grandes cuestiones que lo rodean desde el comienzo de su carrera: el paralelismo con Lionel Messi y la decisión de representar a la selección de España sobre Marruecos.

El peso de la comparación con el astro argentino es una carga recurrente en Yamal. Sin embargo, fue claro al expresar su postura al respecto.”Lo respeto por lo que ha sido y por lo que es para el fútbol. Para mí es el mejor de la historia”, sostuvo. Acto seguido, desarmó la presión de la herencia: “Los dos también sabemos que ni yo quiero ser Messi y Messi sabe que yo no quiero ser él, yo quiero seguir mi camino. No tengo intención de jugar como él, ni de llevar el 10 que llevaba Messi, ni nada de eso“, aclaró.

Pero lejos de exhibir una humildad discursiva, Lamine también mostró la confianza que lo caractteriza. Y esta vez la exhibió al hablar del próximo Mundial. Al ser consultado sobre el torneo, elevó las expectativas: “Veo al país ilusionado, yo estoy muy ilusionado y creo que no podía llegar en el mejor momento. Lo voy a disfrutar muchísimo“. Incluso se animó a redoblar la apuesta con una audaz predicción. “Lo ganaremos“, expresó sin dudar, inyectando una dosis de euforia al ambiente de la Roja.

Finalmente, también abordó la disyuntiva de haber elegido a España por sobre la selección de Marruecos, país del cual son nativos sus padres. “Fue algo raro porque sí estaba en mi cabeza la posibilidad de jugar con Marruecos“, explicó, pero aclaró que “en el momento de la verdad nunca tuve dudas”.

