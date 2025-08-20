Franco Colapinto sorprendió con un mensaje para Mastantuono en su debut en Real Madrid

Franco Mastantuono tuvo su tan ansiado debut en el Real Madrid y fue nada más ni nada menos que en el Santiago Bernabéu. El argentino ingresó a los 68′ de la ajustada victoria de su equipo ante Osasuna y contó con un espectador de lujo: Franco Colapinto.

El piloto de Fórmula 1 dijo presente en la capital española para disfrutar de 90 minutos de buen fútbol y del debut de su compatriota -y tocayo- en el conjunto merengue. En el momento en el que el cuarto árbitro levantó el cartel luminoso para marcar su ingreso, el oriundo de Pilar se despachó con una historia en Instagram.

“A la cancha pa daleeee“, escribió Colapinto filmando la entrada a la cancha del ex-River y agregándole muchas banderas de Argentina. De esta manera, el piloto, que muchas veces remarcó que es futbolero, disfrutó de los primeros 22 minutos de Mastantuono en la élite europea.

Colapinto disfruta del parate en el calendario de la Fórmula 1, que regresará recién el 31 de agosto con el Gran Premio de los Países Bajos. De cara al segundo semestre, el argentino buscará mejorar su desempeño en Alpine para poder conseguir sus primeros puntos en la temporada.

Qué dijo Xabi Alonso del debut de Mastantuono

En conferencia de prensa tras la victoria, Xabi Alonso se mostró conforme por los primeros minutos de Mastantuono en la Primera de Real Madrid y resumió su análisis en solo 5 palabras: “No le pesó la camiseta”.

Publicidad

Publicidad

“Tiene pinta. Ya le veía que podía aportar, ha tenido buenos minutos. No había podido entrenar con nosotros, pero sí que se ha estado preparando. Tenía muchas ganas. A veces lo emocional pesa más que lo trabajado. Ha tenido buen impacto. Buena noticia que haya hecho su debut”, completó el entrenador español.

Cuándo es el próximo partido de Real Madrid

Tras el exitoso debut ante Osasuna, el Merengue volverá a afrontar un compromiso por LaLiga. Será el próximo domingo ante Real Oviedo como visitante en el marco de la segunda fecha del certamen. Xabi Alonso definirá en los próximos días si Mastantuono puede actuar como titular en esta oportunidad.

ver también Franco Mastantuono podría quedarse sin competidor en el Real Madrid post partido con Oviedo