Franco Mastantuono podría quedarse sin competidor en el Real Madrid post partido con Oviedo

A Franco Mastantuono se le puede allanar el camino hacia la titularidad mucho antes de lo imaginado. Si bien es notorio que Xabi Alonso lo quiere incluir en el once titular, todo indica que la otra alternativa para el extremo derecho está pensando seriamente en abandonar al Real Madrid si no hay un cambio drástico de su situación.

En otras palabras, Rodrygo Goes, quien no sumó minutos contra el Osasuna, en el encuentro correspondiente a la primera jornada de LaLiga que se disputó en el Estadio Santiago Bernabéu, si no es tenido en cuenta por el entrenador merengue frente al Oviedo este domingo, tomaría la decisión de buscar nuevos horizontes en lo que resta del mercado de pases, conforme a un reporte del diario Marca.

Es que su falta de protagonismo es algo que viene arrastrando desde el Mundial de Clubes de los Estados Unidos. En total solo acumuló 93 minutos repartidos en tres compromisos. Fueron 65 en el debut contra el Al Hilal, 24 ante el Red Bull Salzburgo (tercera fecha) y apenas 4 contra el Borussia Dortmund (Cuartos de Final).

De ahí también que clubes de la Premier League de Inglaterra como el Arsenal y el Manchester City se hayan arrimado semanas atrás, en pos de aprovechar el escenario tan desfavorable que encuentra en el Real Madrid de Xabi Alonso. De hecho, los Gunners o los Citizens podrían tener novedades si el brasileño no asoma por el campo de juego del Estadio Carlos Tartiere.

Rodrygo Goes es la tercera alternativa para el puesto de mediapunta derecha

El primer encuentro del Real Madrid en la temporada 2025/2026 dejó claro que Xabi Alonso tiene a Brahim Díaz y a Franco Mastantuono como las dos primeras opciones para el extremo derecho de su esquema. Con lo cual, Rodrygo Goes es la tercera alternativa y, por consiguiente, es posible que, de movida, no sea desde el inicio vs. Oviedo.

Xabi Alonso sobre Rodrygo Goes

Ttras no darle minutos ante Osasuna en el Santiago Bernabéu, Xabi Alonso desarrolló en conferencia de prensa cuál es la situación de Rodrygo Goes en su Real Madrid: “No ocurre nada. El Mundial fue un contexto diferente que ya queda atrás. Cuento con él, es sólo un partido, algo puntual. Si dentro de tres meses sigue con esos minutos, ya será otra cosa”.

Publicidad

Publicidad

ver también La mala noticia que recibió el Atlético de Madrid de Julián Alvarez que lo complica en LaLiga