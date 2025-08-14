Es tendencia:
¿Cuándo debuta Franco Mastantuono en el Real Madrid?

El ex futbolista del Millonario fue presentado en el Merengue y firmó un contrato con una duración de seis años.

Por Lautaro Toschi

Franco Mastantuono
Franco Mastantuono

La espera llegó a su fin: Franco Mastantuono ya es jugador de Real Madrid. Tanto River, el jugador y el Merengue ya lo habían hecho oficial en el mes de junio, una regla de la FIFA establece que no podía ser transferido de manera oficial antes de ser mayor de edad y eso sucedió este jueves, jornada en la que el pibe nacido en Azul cumple 18 años. La presentación dio la vuelta al mundo, los fanáticos del fútbol estuvieron pendientes ya que se generó mucha expectativa en torno a este fichaje.

 Quienes están ilusionados principalmente son los hinchas del Real Madrid y quieren saber cuándo van a poder ver al mediocampista argentino jugando de manera oficial. Si bien todo dependerá de Xabi Alonso, todo indica que podría ser considerado para el partido por la segunda jornada de LaLiga, en el cual el Merengue visitará al Real Oviedo. Dicho encuentro se disputará el 24 de agosto en Asturias.

Hay que destacar que antes de ese partido, Real Madrid enfrentará el próximo martes 19 de agosto a Osasuna en el Santiago Bernabéu, pero difícilmente Mastantuono sea contemplado para ese duelo ya que llega sin ritmo futbolístico. La última vez que el pibe de Azul jugó de manera oficial fue el 25 de junio cuando River enfrentó a Inter por el Mundial de Clubes.

Franco Mastantuono se hizo la revisión médica. (Foto: Prensa Real Madrid).

Franco Mastantuono se hizo la revisión médica. (Foto: Prensa Real Madrid).

Desde entonces tuvo unos días de descanso y desconexión con su familia, pero luego comenzó a entrenarse por su cuenta y también a seguir el estricto plan alimenticio de Xabi Alonso. Eso sí, no pudo hacerlo con sus nuevos compañeros ni en las instalaciones del Real Madrid. De hecho, tampoco pudo conocer -hasta este jueves- el Estadio Santiago Bernabéu ya que la FIFA prohíbe que un club tenta tratativas oficiales con un jugador menor de edad, por más que parezca insólito en este caso ya que desde el mes de junio se hizo oficial la contratación.

El guiño de Real Madrid a River en el anuncio de la presentación a Franco Mastanuono

¿Cuánto dinero pagó Real Madrid por Franco Mastantuono?

El pase de Franco Mastantuono a Real Madrid se dio por la cláusula de salida, la cual ejecutó el futbolista. River se quedó con 45 millones de euros limpios, por lo que los españoles debieron hacerse cargo de la parte impositiva, lo que hizo que el pase ascienda a unos 63 millones de euros en total. Claramente es la venta más importante de la historia del fútbol argentino.

¿Qué se le viene al Real Madrid?

  • 19/08 | Real Madrid – Osasuna
  • 24/08 | Real Oviedo – Real Madrid
  • 30/08 | Real Madrid – Mallorca
  • 14/09 | Real Sociedad – Real Madrid
  • 21/09 | Real Madrid – Espanyol
“Mastantuono va a volver a River a una buena edad para cumplir los sueños que le faltaron cumplir”

Ex River: las insólitas restricciones que tiene Franco Mastantuono en España antes de sumarse al Real Madrid

Mastantuono fue presentado en el Real Madrid y se ilusiona con la Selección Argentina: “Mi objetivo es estar en el Mundial”
Selección Argentina

El detalle del discurso de Mastantuono que indignó a los hinchas de River
River Plate

Florentino Pérez elogió a River en la presentación de Franco Mastantuono en Real Madrid: “Club legendario”
River Plate

Franco Mastantuono usará el número 30 en el Real Madrid y no el 25: el curioso motivo
Fútbol europeo

