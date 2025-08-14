El Día Mastantuono llegó. Luego de varias semanas de espera, este jueves 14 de agosto de 2025, Franco Mastantuono cumplió 18 años y pudo ser presentado de manera oficial en el Real Madrid. Cabe recordar que el pase estaba confirmado desde el mes de junio, pero que, por motivos reglamentarios de la FIFA, su presentación podía realizarse una vez que cumpla la mayoría de edad. El pibe surgido en River se realizó la revisión médica, firmó su contrato por seis años y se dirigió a la sala de prensa donde se mostró un video con sus mejores acciones en el Millonario y la Selección Argentina, para luego dar paso al acto oficial con un discurso de Florentino Pérez, presidente del Madrid, donde le dio la bienvenida al club.

El discurso de Florentino Pérez

“Sofía y Cristian, padres de Franco Mastantuono. Lucila y Valentín, hermanos de Franco Mastantuono, miembros de la Junta Directiva, leyendas, socios y peñistas del Real Madrid, bienvenidos a todos. Estamos a días de afrontar una nueva temporada, sabemos lo que es Real Madrid. Ahora tenemos que seguir soñando con nuevos desafíos, comienza una etapa nueva con un entrenador como Xabi Alonso, uno de los mejores de todo el mundo, que además es de la casa y que conoce bien lo que es el Real Madrid”

“Hoy es otro de esos grandes días, de especial emoción porque llega a nuestro club uno de los mayores talentos que han surgido en los últimos tiempos en el mundo del fútbol. Hemos tenido que esperar hasta hoy, que cumple 18 años para presentar a un gran jugador que ha soñado muchas veces con este momento y le damos la bienvenida a Franco Mastantuono”.

Mastantuono y Florentino Pérez. (Foto: Prensa Real Madrid).

“Querido Franco Mastantuono, bienvenido al Real Madrid, hoy se cumple tu sueño. Hoy es uno de los días más importantes de tu vida y lo es también para tu familia, ellos saben bien lo que has tenido que luchar para estar aquí. Hoy estamos muy orgullosos de verte feliz y dispuesto a afrontar el gran reto de tu vida”

“Quiero tener una palabra especial para River Plate, un club centenario, legendario y uno de los más laureados de Argentina y América. Tenemos un vínculo histórica y sentimental por la cantidad de jugadores que compartimos, todos nosotros sentimos un enorme cariño por el club donde se forjaron muchas leyendas del Real Madrid, entre ellas Alfredo Di Stéfano, una de nuestras grandes leyendas que nos marcó el camino para ser el club más grande del mundo, Argentina es un país muy querido por todos nosotros”.

Franco Mastantuono con las Champions del Madrid. (Foto: Prensa Real Madrid).

“Querido Franco Mastantuono, hoy te sumas a la prestigiosa lista de futbolistas argentinos que han llegado al Real Madrid, estamos convencidos que nos vas a ayudar a seguir aumentando nuestro palmarés. Ahora emprendes tu camino con la camiseta del Real Madrid, después de haber sido el jugador más joven en la historia en debutar en la Selección Argentina, también has sido uno de los tres jugadores más jóvenes en debutar en River con 16 años. Sabíamos que muchos clubes querían contar contigo, pero tú tenías claro que querías cumplir tu sueño de jugar en el Real Madrid y esto es algo que te agradeceremos siempre”

“A partir de ahora te espera un Bernabéu que te va a apoyar, vas a compartir vestuario con jugadores que lo han ganado todo y sobre todo son madridistas. Nuestra historia se ha forjado con grandes jugadores del mundo que han transmitido los valores de nuestro club. Todo lo que hemos conseguido se ha basado en el trabajo, en el sacrificio, en el compañerismo y en la solidad. Desde hoy te pones la camiseta blanca de las 15 Copas de Europa, muchas gracias por querer estar aquí con nosotros”.

¿Cuánto dinero pagó Real Madrid por Franco Mastantuono?

El pase de Franco Mastantuono a Real Madrid se dio por la cláusula de salida, la cual ejecutó el futbolista. River se quedó con 45 millones de euros limpios, por lo que los españoles debieron hacerse cargo de la parte impositiva, lo que hizo que el pase ascienda a unos 63 millones de euros en total. Claramente es la venta más importante de la historia del fútbol argentino.

