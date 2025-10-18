Es tendencia:
Real Madrid

Franco Mastantuono reveló el apodo top que le pusieron sus compañeros en Real Madrid: “Así me dicen acá”

Aunque se reservó el nombre del responsable de instalarlo, el ex River confesó abiertamente cómo le dicen en el plantel Merengue.

El ex River está plenamente adaptado a la disciplina Merengue.
Parece mentira que hayan pasado solo dos meses desde que Franco Mastantuono comenzó a entrenarse en Real Madrid, inmediatamente después de cumplir los 18 años el pasado 14 de agosto. Xabi Alonso lo hizo parte del equipo de inmediato y el mensaje caló hacia el interior de un plantel plagado de estrellas que, sin embargo, no tardó en naturalizar su presencia.

En ese lapso, el ex River ya lleva disputados nueve partidos entre LaLiga y la Champions League, se estrenó como goleador ante Levante y tuvo dos convocatorias a la Selección Argentina, aunque no pudo participar de la última Fecha FIFA por una contractura y regresó de manera anticipada a la Selección de España.

La adaptación plena de Franco Mastantuono al fútbol europeo y a la disciplina del Real Madrid quedó confirmada también en una revelación propia sobre el apodo con el que lo han rebautizado sus compañeros. Una referencia que alude a una superestrella de la escena musical que es conocida en el mundo entero.

“Me dicen Eminem acá”, respondió la joya argentina que pulen en la Casa Blanca al ser consultado sobre el “famoso” al que creía parecerse, como parte de una dinámica que se realizó para las redes sociales del club a la que también respondieron otros jugadores del plantel que comanda Xabi Alonso.

El video publicado por Real Madrid fue publicado este viernes 17 de octubre, coincidiendo, por casualidad o no, con el día en que Eminem cumplió 53 años, pues nació ese mismo día pero de 1972 en Saint Joseph, Misouri, Estados Unidos.

Reacciones al nuevo apodo de Mastantuono

Aunque todavía no quedó develado quién fue el responsable de instalar el nuevo apodo de Franco Mastantuono dentro del vestuario Merengue, las reacciones a la publicación dejaron en claro que tuvo una gran aceptación entre los fanáticos.

“Hasta los compañeros le dicen Eminem”, destacó uno de ellos. “‘Mis compañeros me dicen Eminem’, me tiene rodando”, expresó otro. “Seguro, luces como él, Franco”, escribió un tercero. Ya al momento de su presentación, otro fanático había presagiado el nuevo apodo del argentino en Real Madrid. “Al demonio con Eminem, Franco Mastantuono es ‘the real slim shady'”, comentó a una de las fotos de la sesión oficial haciendo referencia a uno de los grandes hits del rapero.

