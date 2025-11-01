Ganó la Copa América, es una opción de Scaloni para el Mundial 2026 y el despido de su entrenador lo ayudaría a regresar a la Selección Argentina

Debido a los malos resultados en el inicio de la temporada, en la que se encuentra en el último puesto de la Serie A con 3 puntos en 9 partidos, la dirigencia del Genoa decidió destituir del cargo al entrenador francés Patrick Vieira, con el objetivo de cambiarle la cara a su plantel.

Esta decisión del elenco italiano puede cambiar el futuro cercano de Valentín Carboni, ya que podría tener mayor participación con un nuevo entrenador y esto lo pondrá nuevamente en el foco de Lionel Scaloni para convocarlo a la Selección Argentina de cara al Mundial 2026.

Es que, desde su llegada a Genoa luego del Mundial de Clubes, Carboni no estuvo en los planes de Veira, a tal punto que solamente fue titular en dos de los nueve partidos que jugó el equipo a lo largo de la temporada en la Serie A, certamen en el que no ganaron ningún encuentro, empataron 3 y perdieron 6.

A la espera de conocer al nuevo entrenador, el volante ofensivo de 20 años se ilusiona con tener mayor participación con su equipo, que inició de mala manera la temporada y de esta manera estar cerca del radar de la Selección Argentina, con la que se consagró campeón de la Copa América 2024.

Cabe destacar que tener minutos será importante para Carboni pensando en el Mundial 2026. El primer motivo es porque se perdió la primera parte del año a causa de una lesión de ligamentos cruzados y recién volvió a sumar minutos en el Mundial de Clubes con la camiseta de Inter.

Además, en varias ocasiones Scaloni hizo énfasis en que sus jugadores deberán tener minutos en sus clubes para ser convocados. Este es el segundo motivo por el que será importante para el ex Inter tener un técnico que lo tenga en cuenta y lo considere como titular.

Así las cosas, en los próximos días la dirigencia del Genoa definirá quién será el reemplazante de Vieira. En las últimas horas, el club anunció la llegada del español Diego López como director deportivo, y este será uno de los encargados en definir al próximo DT de la institución.

Los números de Valentín Carboni en la temporada

A lo largo de la temporada el volante ofensivo argentino lleva disputados un total de 10 partidos, en los que convirtió un gol y no aportó asistencias. Además, recibió 2 tarjetas amarillas. En estos encuentros, sumó 471 minutos, es decir, poco más de 40 minutos por cada presentación.

En síntesis

El club Genoa destituyó al entrenador francés Patrick Vieira por malos resultados: último puesto con 3 puntos en 9 partidos de Serie A.

destituyó al entrenador francés por malos resultados: con en de Serie A. Valentín Carboni solo fue titular en dos de nueve partidos de Serie A con Vieira.

solo fue titular en partidos de Serie A con Vieira. El español Diego López fue anunciado como director deportivo del Génova y definirá al próximo DT.

