Los 2 jugadores que Scaloni dejó afuera del banco de suplentes en Ecuador vs. Argentina por las Eliminatorias

Por la 18° y última fecha de las Eliminatorias CONMEBOL hacia el Mundial 2026, la Selección Argentina se enfrenta este martes ante Ecuador en el Estadio Monumental de Guayaquil. Los de Lionel Scaloni, ya clasificados a la cita, buscan cerrar el evento con una sonrisa.

Luego de la goleada ante Venezuela en Buenos Aires, la Albiceleste viajó a la ciudad ecuatoriana sin Lionel Messi, liberado por el DT para que pueda recuperarse, ni Cristian Romero, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

De esta manera, el entrenador de Pujato debió meter mano en el equipo con respecto al que fue desde el arranque ante la Vinotinto. Además, hubo cambios en cuanto a los jugadores que se quedaron incluso sin chances de ingresar desde el banco de suplentes.

Es que, por reglamento, solo puede haber 12 suplentes por lo que el cuerpo técnico debió decidir quiénes se quedan afuera. En este caso, Valentín Carboni y Thiago Almada no tendrán oportunidades de sumar minutos a pesar de haber viajado.

En el caso de Carboni repite misma condición, ya que tampoco integró el banco de suplentes ante Venezuela. Almada, en cambio, se lesionó en la previa, por lo que quedó descartado para esta última jornada del clasificatorio. Además, Julio Soler y Claudio Echeverri tampoco viajaron a este segundo compromiso en la ventana.

La formación de la Selección Argentina ante Ecuador

Lionel Scaloni definió que Argentina formará con Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Nicolás González; y Lautaro Martínez.

