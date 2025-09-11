Fue campeón del mundo con Argentina, no fue citado por Scaloni y Messi lo recomendó para Barcelona

Ya finalizó el mercado de pases en los países que son potencia dentro de Europa, pero aún hay algunas ligas de menor nivel que todavía tienen permitido poder incorporar futbolistas. Pese a ello, de cara al próximo año, Barcelona está buscando un zaguero central para suplir la salida de Íñigo Martínez.

Uno de los principales apuntados por Joan Laporta y Deco es el defensor italiano Alessandro Bastoni, que se encuentra en Inter de Milán. Sin embargo, Lionel Messi les recomendó a un jugador de la Selección Argentina que, por lesión, se perdió las últimas convocatorias que realizó Lionel Scaloni.

A lo largo de las últimas horas, El Nacional de Cataluña reportó que la Pulga les indicó que deben contratar a Lisandro Martínez, hoy en Manchester United. Por el momento, los directivos barcelonistas no realizaron ninguna propuesta al zurdo nacido en Gualeguay, como así tampoco al elenco inglés. Pero lo están estudiando.

El objetivo del Blaugrana es poder contratar a un defensor central zurdo, y como el rosarino está al tanto, además de que recompuso su relación con Laporta, le indicó que, dado al presente que tienen los Red Devils, el campeón del mundo y bicampeón de América con la Albiceleste buscaría una salida para el próximo año. Todo dependerá de que avancen o no por Bastoni.

Lisandro Martínez en Qatar 2022. (Getty Images)

Las lesiones han afectado a Lisandro Martínez en Manchester United

Lisandro Martínez no tiene fecha de regreso cercana en Manchester United, luego de una rotura de ligamentos cruzados en febrero pasado. Una lesión que muy probablemente lo tenga fuera de las canchas al menos por lo que resta del 2025.

Pero no ha sido la única desde su llegada a los Red Devils en julio del 2022, proveniente de Ajax; de ese momento hasta ahora, Licha acumula seis lesiones: una fractura en el dedo del pie, una lesión en el pie, otra en la rodilla, un desgarro y molestias en la espalda, además de la mencionada rotura de ligamentos.

El informe de lesiones del entrerriano muestra que se ha perdido hasta la fecha 74 partidos con los Red Devils, en un total de 446 días apartado de las canchas. Cuando regrese, tendrá seis meses para ponerse en forma de cara a la Copa del Mundo, y será difícil saber con qué realidad del club inglés se encontrará.

