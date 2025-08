Fue campeón y goleador de un Mundial Sub17, ganó la Champions con el Liverpool, se retiró en Tailandia y terminó en la Kings League

A veces, todo parece pasar demasiado rápido en la vida. Te puedes dar cuenta que años de tu vida se fueron en un abrir y cerrar de ojos, o de que conseguiste cosas inimaginables, y que de un momento a otro ya están en el pasado. Pues para Florent Sinama-Pongolle, todo pasó muy, muy rápido.

De nacer en una pequeña isla del situada al sur del océano Índico, al este de Madagascar, llamada Reunión y perteneciente a Francia, a destacar en el fútbol, ser fichado por el Liverpool, consagrarse campeón del mundo y ganar una Champions, todo eso pasó en la vida de Sinama-Pongolle antes de cumplir los 21 años.

Sinama-Pongolle nació en Saint Pierre, una comuna del departamento de ultramar conocido como Reunión, con poco más de 95 kilómetros cuadrados de superficie. Tras destacar en el fútbol, a una corta edad emigró a Francia, donde inició su carrera en las inferiores del Le Havre.

Con Sinama-Pongolle como figura, Francia venció a Brasil, Argentina y Nigeria en su camino al título.

En 2001, fue la gran figura de la Selección Sub 17 de Francia que ganó la Copa del Mundo en Trinidad y Tobago, convirtiendo ocho goles, lo cual le significó ganar tanto el Balón de Oro como la Bota de Oro de la competencia. Sinama-Pongolle lideró a Francia a su primer campeonato Sub 17, venciendo a Brasil en Cuartos, a la Argentina de Tévez, Mascherano y Zabaleta en Semifinales y a Nigeria en la definición.

Su salto al Liverpool

Tras su actuación en el campeonato, llegó el Liverpool y lo fichó por 400 mil euros, con la promesa de que el joven futbolista se quedaría en Francia por un año más, hasta cumplir los 18. Tras convertir 9 goles en 48 partidos con Le Havre, finalmente emigró a la Premier League en 2003.

Sinama-Pongolle disputó 65 partidos con la camiseta del Liverpool, convirtiendo 9 goles y formando parte del plantel campeón de la Champions League en la temporada 2004/05. En aquella competición, entró desde el banco en 3 partidos y convirtió un gol. En 2006 dejó el club con la Supercopa de Europa, la FA Cup y la Community Shield también en su palmarés.

El Liverpool tenía grandes expectativas puestas en Sinama-Pongolle.

Saltos por toda Europa, Rusia, la MLS y Tailandia

Sinama-Pongolle llevó su electrizante estilo de juego a España, tras fichar por el Recreativo de Huelva. Allí le fue bastante bien, 22 goles en 72 partidos fueron suficientes para llamar la atención del Atlético de Madrid, que compró su ficha por 10 millones de euros.

En Atlético de Madrid comenzó el declive de su carrera.

Sin embargo, a partir de allí la carrera del francés entró en declive; en el colchonero apenas metió 7 goles en 57 presentaciones, dos temporadas después dejó el club sin pena ni gloria y comenzó una serie de traspasos cada seis/doce meses hasta su retiro.

Pasos por Sporting Lisboa (8 partidos, 1 gol), Zaragoza (24 partidos, 4 goles), Saint-Etienne (25 partidos, 4 goles), Rostov (22 partidos, 2 goles), Chicago Fire (7 partidos, 1 gol) y Dundee (4 partidos, sin goles) fueron sus últimas experiencias, antes de emigrar a Tailandia para sus últimos años de carrera.

En la parte final de su carrera, ya era otro jugador.

Ya lejos de ser el jugador dinámico y capaz de desequilibrar con su velocidad, se transformó en un futbolista más físico, de área y con poca movilidad. Aunque en Tailandia se despachó con 20 goles en 37 partidos, antes de dar por finalizada su etapa en el fútbol en 2019.

Su vida hoy: el FootGolf, la Kings League y comentarista en la TV francesa

Sinama-Pongolle tuvo una carrera bastante particular, donde lo más destacado sucedió cuando todavía no era mayor de edad, y no pudo nunca emular lo hecho allá, lejos, en 2001, cuando fue la figura de su nación en el Mundial Sub 17. Aún así, hoy sigue ligado al fútbol participando como comentarista en la televisión francesa para partidos de primera división.

Sinama-Pongolle apareció recientemente en la Kings League.

También se dedica al FootGolf, deporte recreativo que se le da bastante bien y del que frecuentemente sube videos a sus redes sociales, haciendo desafíos con otros futbolistas y entrevistándolos en el proceso. Recientemente lo vimos participando en la Kings League, representando a Francia en un amistoso durante la Club World Cup.