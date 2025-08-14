Fue el héroe de la remontada del PSG en la Supercopa de Europa y Luis Enrique podría perderlo en este mercado

El Paris Saint-Germain se quedó este miércoles con la Supercopa de Europa, en una definición donde no la pasó bien durante más de 80 minutos, pero en la que finalmente logró igualar el partido e imponerse por la vía de los penales.

La gran figura del equipo de Luis Enrique en la remontada fue el coreano Kang-In Lee, que ingresó a los casi 30 minutos de la segunda parte, convirtió el primer gol y fue imparable para la defensa de los Spurs. El coreano también convirtió su su penal en la tanda que terminó consagrando al conjunto de la capital francesa en Udine. Sin embargo, PSG podría perderlo en este mismo mercado.

Kang-In Lee fue la figura del PSG en la Supercopa UEFA y podría irse antes del cierre del mercado.

Reporta RMC Sport que el futbolista de 24 años “podría marcharse si recibe una buena oferta” en este mismo mercado. El medio francés también destaca que el extremo derecho coreano ha generado interés tras su actuación de este miércoles: “Varios clubes, sobre todo en Inglaterra, han preguntado por él“, afirmaron.

De la misma forma, aseguraron que en caso de que el coreano se vaya, llegará otro jugador para reemplazarlo en el vigente campeón de Champions, donde Kang-In Lee es suplente de una delantera de ensueño en la que tienen prioridad jugadores como Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Desiré Doué y Bradley Barcolá.

Los números de Kang-In Lee en PSG

Kang-In Lee llegó al PSG en julio del 2023, proveniente del Mallorca y a cambio de 22 millones de euros. El coreano y tiene contrato con el club parisino hasta el final de la temporada 2027/28, y está actualmente valuado en 25 millones de euros (vía Transfermarkt).

En la última temporada con PSG disputó 49 partidos, aunque en la mayoría de ellos ingresó como suplente en los últimos minutos. En total, registra 13 goles y 11 asistencias en 86 encuentros con la camiseta azul y roja.