PSG vs. Tottenham por la Supercopa de Europa: hora, canal y formaciones

En el Bluenergy Stadium de Udinese, el Paris Saint Germain de Francia y el Tottenham Hotspurs de Inglaterra se enfrentan por la Supercopa de Europa, el primer torneo internacional de la temporada. El encuentro comienza a las 16.00 horas, es dirigido por João Pedro Silva Pinheiro y podrá verse en vivo tanto a través de Fox Sports como de ESPN y Disney+.
PSG jugará la Supercopa de Europa por segunda vez en su historia, ya que antes disputó la edición 1996, en la que perdió con Juventus. En esta oportunidad, logró la clasificación gracias a ganar la UEFA Champions League de la última temporada.
Tottenham, por su parte, jugará por primera vez en su historia este certamen. El boleto lo consiguió tras ganar la UEFA Europa League, en la que derrotó por la mínima en la final al Manchester United gracias al gol de Brennan Johnson.
Las formaciones de PSG vs. Tottenham por la Supercopa de Europa
- PSG: Lucas Chevalier, Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes, Warren Zaire-Emery, Vitinha, Bradley Barcola, Desiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratshkelia
- Tottenham: Guguielmo Vicario; Pedro Porro, Cristian Romero, Kevin Danso, Micky van de Ven; Rodrigo Bentancur, Joao Paulinha, Mohamed Kudus, Pape Sarr, Djed Spence; Richarlison
PSG vs. Tottenham por la Supercopa de Europa: minuto a minuto
Por qué no juega Gianluigi Donnarumma en PSG vs. Tottenham por la Supercopa de Europa
Qué pasa si PSG gana, empata o pierde hoy vs. Tottenham por la Supercopa de Europa