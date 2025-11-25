Fue una promesa francesa de Chelsea, se retiró a los 22 años por un trastorno bipolar y está internado tras un intento de homicidio

En las últimas horas una noticia generó ruido en el fútbol europeo. Es que, Yann Gueho, ex jugador que se retiró a los 22 años y que fue una promesa tanto del Chelsea como de la Selección de Francia, se encuentra internado desde el 10 de noviembre tras recibir una apuñalada en un intento de homicidio.

Según lo informado por el medio británico The Athletic, Gueho se encontraba con un amigo en el momento en el que fue atacado con un cuchillo en Choisy-le-Roi, en el sur de París. Como consecuencia de esto, fue trasladado inmediatamente al hospital y ha estado en cuidados intensivos desde entonces mientras continúa con la recuperación.

Desde la fiscalía de Créteil confirmaron que este ataque fue realizado por un hombre, quien está acusado de intento de asesinato y violencia de pandillas. Además, una mujer fue cómplice, por lo que también fue detenida y procesada con los mismos cargos.

“Hoy confiamos en que el sistema judicial comprenda cómo pudo ocurrir semejante tragedia y garantice que los responsables rindan cuentas plenamente”, comentó la madre de Gueho en diálogo con los medios franceses. “Estamos pasando días extremadamente difíciles”, afirmó sobre cómo lo está viviendo su familia.

Cabe destacar que además en el momento del ataque, el ex futbolista se encontraba recibiendo un tratamiento severo debido a que fue diagnosticado con trastorno de bipolaridad, motivo por el que tuvo que dejar la práctica profesional tras su paso por Lille y Nantes.

El retiro joven de Gueho

Quienes vieron jugar a Gueho afirmaron que tenía más talento que Ousmane Dembelé y Kylian Mbappé. Tal es así que fue considerado como un potencial ganador del Balón de Oro y era una de las máximas promesas del Chelsea, club en el que se formó, así como también de la Selección de Francia.

A los 16 años, decidió marcharse del elenco londinense para regresar a su país natal, en donde vistió las camisetas de Lille y Nantes. A los 22 años, decidió dejar su carrera debido a que fue diagnosticado con un trastorno de bipolaridad, por el que inició un severo tratamiento.

“No lo conocía antes de que se uniera al Nantes, solo había oído hablar de él a través de jugadores que decían que era un fenómeno. A esa edad, fue el jugador que más me impactó en cuanto a talento. En cuanto a habilidad y destreza, estaba diez clases por encima del resto”, dijo el futbolista Valentín Rogier en 2022 al hablar del francés.

Y agregó: “Podía enfrentarse a cualquiera en un uno contra uno; nunca había visto esto en mi vida. El balón se le pegaba a los pies”.

“Yann había aceptado someterse a un tratamiento muy duro para su condición, uno que lo debilitó profundamente. Para no suponer ningún peligro para sí mismo ni para los demás, había aceptado vivir con apenas el 10 por ciento de su capacidad física”, fueron las palabras de su madre sobre el problema que vive su hijo. “Fue desgarrador para él, considerando todo lo que había podido hacer antes. Esta situación lo hizo particularmente vulnerable”, agregó.

En síntesis