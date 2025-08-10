Es tendencia:
Fue verdugo de la Selección Argentina, ganó un Mundial y se acaba de retirar a los 36 años

Después de 18 temporadas como profesional, decidió colgar los botines y se retiró en el club donde se convirtió en ídolo.

Por Julián Mazzara

Mats Hummels se retiró del fútbol en Borussia Dortmund
© Getty ImagesMats Hummels se retiró del fútbol en Borussia Dortmund

Poco a poco, las carreras de los grandes futbolistas a nivel mundial se terminan. Si bien Lionel Messi y Cristiano Ronaldo continúan jugando con 38 y 40 años, respectivamente, en las últimas horas se concretó el retiro de un verdugo que tuvo la Selección Argentina en el Mundial de Brasil en 2014.

Messi tuvo que ver cómo Mats Hummels y sus compañeros, comandados por Joachim Löw, se quedaban con el tan ansiado trofeo. Y justamente, el defensor de Borussia Dortmund fue quien decidió ponerle fin a una carrera que inició en 2007 bajo la camiseta de Bayern Múnich, club al que llegó con tan solo 6 años.

Hummels, que disputó 747 partidos oficiales entre los pasos que tuvo por Bayern Múnich, Borussia Dortmund, AS Roma y la Selección de Alemania, y convirtió 54 goles, afrontó su último encuentro con la camiseta de los Die Schwarzgelben, y fue en el amistoso ante Juventus, donde cayeron por 2-1 en el Signal Iduna Park.

Si bien el anuncio de su retiro lo realizó en abril pasado, el nacido en Bergisch Gladbach solamente completó 19 minutos antes de ser reemplazado por Niklas Süle. La afición presente lo despidió en el club donde se convirtió en ídolo, y en el que tuvo dos ciclos: el primero entre 2008 y 2016, mientras que el segundo fue entre 2019 y 2024. Tras quedar libre en Italia, volvió a Dortmund para decir adiós como él lo deseaba.

El plantel de Alemania campeón en Brasil 2014.

El plantel de Alemania campeón en Brasil 2014.

Todos los títulos de Mats Hummels

TítuloClubAño
Eurocopa Sub-21Alemania sub-212009
Copa Mundial de FútbolAlemania2014
1. BundesligaBorussia Dortmund2011
1. BundesligaBorussia Dortmund2012
Copa de AlemaniaBorussia Dortmund2012
Supercopa de AlemaniaBorussia Dortmund2013
Supercopa de AlemaniaBorussia Dortmund2014
Supercopa de AlemaniaBayern Múnich2016
1. BundesligaBayern Múnich2017
Supercopa de AlemaniaBayern Múnich2017
1. BundesligaBayern Múnich2018
Supercopa de AlemaniaBayern Múnich2018
1. BundesligaBayern Múnich2019
Copa de AlemaniaBayern Múnich2019
Supercopa de AlemaniaBorussia Dortmund2019
Copa de AlemaniaBorussia Dortmund2021
