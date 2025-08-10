Fue verdugo de la Selección Argentina, ganó un Mundial y se acaba de retirar a los 36 años

Poco a poco, las carreras de los grandes futbolistas a nivel mundial se terminan. Si bien Lionel Messi y Cristiano Ronaldo continúan jugando con 38 y 40 años, respectivamente, en las últimas horas se concretó el retiro de un verdugo que tuvo la Selección Argentina en el Mundial de Brasil en 2014.

Messi tuvo que ver cómo Mats Hummels y sus compañeros, comandados por Joachim Löw, se quedaban con el tan ansiado trofeo. Y justamente, el defensor de Borussia Dortmund fue quien decidió ponerle fin a una carrera que inició en 2007 bajo la camiseta de Bayern Múnich, club al que llegó con tan solo 6 años.

Hummels, que disputó 747 partidos oficiales entre los pasos que tuvo por Bayern Múnich, Borussia Dortmund, AS Roma y la Selección de Alemania, y convirtió 54 goles, afrontó su último encuentro con la camiseta de los Die Schwarzgelben, y fue en el amistoso ante Juventus, donde cayeron por 2-1 en el Signal Iduna Park.

Si bien el anuncio de su retiro lo realizó en abril pasado, el nacido en Bergisch Gladbach solamente completó 19 minutos antes de ser reemplazado por Niklas Süle. La afición presente lo despidió en el club donde se convirtió en ídolo, y en el que tuvo dos ciclos: el primero entre 2008 y 2016, mientras que el segundo fue entre 2019 y 2024. Tras quedar libre en Italia, volvió a Dortmund para decir adiós como él lo deseaba.

El plantel de Alemania campeón en Brasil 2014.

Todos los títulos de Mats Hummels

Título Club Año Eurocopa Sub-21 Alemania sub-21 2009 Copa Mundial de Fútbol Alemania 2014 1. Bundesliga Borussia Dortmund 2011 1. Bundesliga Borussia Dortmund 2012 Copa de Alemania Borussia Dortmund 2012 Supercopa de Alemania Borussia Dortmund 2013 Supercopa de Alemania Borussia Dortmund 2014 Supercopa de Alemania Bayern Múnich 2016 1. Bundesliga Bayern Múnich 2017 Supercopa de Alemania Bayern Múnich 2017 1. Bundesliga Bayern Múnich 2018 Supercopa de Alemania Bayern Múnich 2018 1. Bundesliga Bayern Múnich 2019 Copa de Alemania Bayern Múnich 2019 Supercopa de Alemania Borussia Dortmund 2019 Copa de Alemania Borussia Dortmund 2021

