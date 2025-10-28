Es tendencia:
Ganó 19 títulos con Barcelona, perdió su lugar y ahora podría ser compañero en Chelsea de Enzo Fernández y Garnacho

Tras un irregular inicio de temporada, la directiva de Los Blues ya estudia posibles fichajes de medio término.

Por Juan Ignacio Portiglia

Enzo Fernández y Garnacho atraviesan una irregular campaña con Chelsea.

El Chelsea de Enzo Fernández y Alejandro Garnacho está atravesando una temporada de rendimientos irregulares que lo encuentra en la novena posición de la Premier League con nueve jornadas disputadas, aunque dentro de los puestos de clasificación directa a octavos de final en Champions League, gracias a los cuatro puntos que cosechó en las dos primeras jornadas de la fase de liga.

Para reforzar el plantel que conduce Enzo Maresca, la directiva ya está planificando algunos fichajes de medio término y entre ellos sueña un histórico del Barcelona que ha perdido completamente el protagonismo como Marc-André ter Stegen, 19 veces campeón como culé y hoy relegado por Joan García y Wojciech Szczęsny.

Según avanzó el diario Sport, la intención de Chelsea de sumar un arquero con experiencia viene como anillo al dedo a los planes del alemán de disputar el Mundial de 2026 y ganarse la titularidad, para lo que es consciente que necesitará recuperar los minutos perdidos.

Si bien está recuperado ya de los problemas de espalda que lo postergaron en enero, la llegada de Joan García para hacerse de la titularidad y la renovación de Szczęsny son indicadores más que claros de que no encontrará en Barcelona lo que necesita. Por otro lado, el club está deseoso de poder desprenderse de un alto salario que hoy por hoy no represente un aporte en consecuencia al entrenador Hansi Flick.

Ter Stegen quedó relegado incluso siendo el capitán del equipo.

El mismo medio español había reportado que otros equipos como Mónaco, Newcastle, Tottenham y Manchester United ya habían estado tras los pasos del arquero de 33 años que tiene como mete ser titular por primera vez en una Copa del Mundo; pero la avanzada de Chelsea, que actualmente cuenta con Robert Sánchez como titular, parece ser más concreta que las anteriores.

¿Qué intenciones tiene Barcelona?

Barcelona todavía está buscando ordenar su situación en relación al Fair Play financiero de LaLiga y es por esa razón que ve con buenos ojos facilitar la salida de Marc-André ter Stegen, un salario alto dentro de la plantilla, ya sea en calidad de préstamo o a través de una venta definitiva.

Los títulos de ter Stegen en Barcelona

Desde su llegada al club en mayo de 2014, procedente del Borussia Mönchengladbach, Marc-André ter Stegen ha conquistado 19 títulos con Barcelona. En el plano internacional, coronó un 2015 de ensueño con Champions League, Mundial de Clubes y Supercopa de Europa. En el ámbito doméstico fue campeón de LaLiga en seis ocasiones, tiene otros seis títulos en Copa del Rey y cuatro más en Supercopa de España.

Juan Ignacio Portiglia

Triunfazo de Boca para que Russo sonría desde el cielo: contra River, uno puede dejar afuera de la Libertadores al otro

Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn: la frase a Comesaña que causó la suspensión, la fecha del fallo y las posibles consecuencias

