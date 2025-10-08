Es tendencia:
Ganó dos veces el Balón de Oro y cuestionó a la UEFA por su decisión con Barcelona: “¿Qué tipo de comedia es esta?”

El neerlandés fue claro en su postura sobre el permiso que dio la UEFA para que se jueguen partidos de liga fuera de sus respectivos países.

Por Germán Celsan

Marco van Basten y una crítica a UEFA
© GettyMarco van Basten y una crítica a UEFA

Este martes, la UEFA hizo oficial su aceptación al pedido extraordinario de LALIGA y de la Serie A para disputar partidos de liga fuera de sus respectivos países, y del continente como tal. Habrá un Barcelona vs. Villareal en diciembre en Estados Unidos y un Milan vs. Como 1907 en Perth, Australia, en febrero. Una decisión sin precedentes que desató la polémica.

La propia UEFA dejó en claro su disconformidad con el pedido y que se vio obligada a aceptar por los grises del reglamento, en una decisión que va contra sus propios principios e ideales. Y ahora el mismísimo Marco van Basten, dos veces ganador del Balón de Oro, y una figura más que respetada en el mundo fútbol, demostró su frustración por este permiso y cuestionó a la entidad.

Marco van Baten mostró su disconformidad con la disputa de partidos de liga fuera del país.

Marco van Baten mostró su disconformidad con la disputa de partidos de liga fuera del país. (Getty)

“Tienes una Liga que se juega en España o en Italia y de repente estás jugando la misma Liga en la otra parte del mundo. Tu ventaja como local es totalmente distinta. Es una locura para tus propios seguidores“, expresó el neerlandés diálogo con Rondo.

¿Qué tipo de comedia es esta? Realmente no lo entiendo, me parece una locura. Es una falta de agradecimiento a tus aficionados y a tu país”, afirmó quien supo vestir la camiseta del Milan, uno de los involucrados. “Y también es un fracaso de la Liga, que se está falseando ¿Por qué un equipo juega como local lejos y otro no? No está bien, es una distorsión de la competición y se debería prohibir”, completó de forma tajante.

El neerlandés apuntó contra el Milan, que fue el gran equipo de su carrera junto al Ajax.

El neerlandés apuntó contra el Milan, que fue el gran equipo de su carrera junto al Ajax.

Marco van Basten no es alguien que suela expresarse públicamente con frecuencia, pero cuando lo hace es para dejar alguno de estos comentarios donde no quedan dudas sobre su postura al respecto de alguna situación. En este caso, una queja directa contra la disputa de partidos de liga fuera del país.

Barcelona jugará en Estados Unidos y Milan, en Australia

Los partidos que UEFA permitió que sean disputados en el extranjero son, por un lado, Barcelona vs. Villareal, encuentro válido por la Fecha 17 de LALIGA, el cual se disputará en Estados Unidos, y no en casa del club periquito, en diciembre próximo.

Por otra parte, habrá un Milan vs. Como 1907 de la Serie A que se jugará fuera de Italia, aunque no será en Estados Unidos, sino mucho más lejos. El escenario para dicho encuentro será Perth, Australia, a más de 13,000km de territorio italiano. Ese partido se jugará en febrero y bien podría ser el último en ser aceptado por UEFA bajo las condiciones propuestas.

germán celsan
Germán Celsan

Palabra autorizada

jpasman
toti pasman

Si Boca entra a la Copa Libertadores es en gran parte gracias a Gago

ggrova
german garcía grova

Marcos Rojo, habilitado para el jugar el Torneo Clausura con Racing: el motivo

