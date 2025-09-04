Ganó el Balón de Oro con 22 años, jugó en el Real Madrid y cuestionó la elección de Rodri sobre Vinícius Jr. en 2024: “Jugador de élite”

Mientras se acerca la fecha para coronar a un nuevo rey en el fútbol mundial, con la gala del Balón de Oro 2025 pactada para celebrarse el próximo 22 de septiembre en París, todavía siguen los cuestionamientos sobre lo sucedido doce meses atrás, cuando Rodri fue elegido como el mejor del mundo. Ésta vez, quien se mostró en desacuerdo con la decisión fue Michael Owen.

El ganador del galardón en 2001, año en el que pasó del Liverpool al Real Madrid, hizo una aparición estelar en el podcast de Rio Ferdinand y allí dio su mirada sobre la gala de la temporada pasada, donde destacó que él hubiera optado por Vinícius Jr. por sobre Rodri.

Michael Owen destacó a Vinícius como el verdadero Balón de Oro del 2024. (Getty)

“No necesariamente. No puedes ser un tonto y ganarlo, pero creo que ha habido casos donde el octavo mejor jugador del mundo lo ha ganado“, destacó Owen al ser preguntado sobre si cree que el mejor del mundo siempre resulta ganador del premio. Luego de ello, procedió a referirse a lo sucedido doce meses atrás.

“No me ofendió que Rodri lo ganara, no en términos de que fuera una broma. Quiero destacar que el sistema de votación tiene una gran variedad y es muy profundo, votan periodistas, capitanes, los propios jugadores… No pierde credibilidad”, señaló, pero finalmente reconoció: “Yo diría que era 60% para Vini y un 40% para Rodri, yo hubiera votado por Vini pero no me parece una locura que lo ganara Rodri”.

Rodri finalmente fue el Balón de Oro en 2024. (Getty)

Owen reconoció no saber qué era el Balón de Oro cuando lo ganó

A pesar de haberse coronado como el mejor del mundo en 2001, Michael Owen admitió que recién tomó consciencia del valor del Balón de Oro cuando llegó a Madrid: “No sabía ni qué era cuando lo gané“, admitió el ex delantero de la Selección Inglesa.

Michael Owen fue el segundo jugador más joven en ganar el Balón de Oro. Lo hizo con 22 años en 2001.

“Fue recién cuando me fui al Real Madrid [que me di cuenta], donde no mencionaban mi nombre sin inmediatamente después recalcar que lo había ganado“, agregó. “En Inglaterra nadie decía nada, creo que recién hace 15, 20 años se volvió popular. Pero en aquel momento no creo que era tan grande como es ahora”, completó el dos veces ganador de la Bota de Oro de la Premier League.

