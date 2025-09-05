La lista de ganadores del Balón de Oro se volvió mucho menos extensa en las últimas dos décadas, con Messi y Cristiano Ronaldo apoderándose de 13 galardones, pero previo a ellos, hubo varios jugadores que fueron destacados por sus actuaciones en una temporada. Y en 2001, Michael Owen fue elegido como el mejor del mundo.

Hoy en día, el ex delantero de Liverpool, Real Madrid y Manchester United, entre otros equipos, tiene claro quien debería ser el ganador y no son ni Lamine Yamal ni Ousmane Dembélé, los dos máximos candidatos a quedarse con el premio. En su lugar, el inglés cree que el mejor futbolista en la actualidad es Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé es el mejor del mundo para Owen. (Getty)

“Para mí es el mejor en el mundo porque hay centrodelanteros eficientes como Kane, Lewandowski o Haaland que nunca te van a decepcionar y siempre van a convertir muchos goles pero, en los grandes partidos, en los de mayor presión, él puede apoderarse del partido“, expresó Owen en diálogo con Rio Ferdinand, al presentarse como invitado en el podcast del ex defensor de los Red Devils.

“Si eres marcador central, no vas a perder el sueño la noche anterior si tienes que marcar a cualquiera de los que te nombré antes. Ninguno de ellos te va a ganar por habilidad, ni se te va a escapar en velocidad. Pero Mbappé tiene la habilidad para dejarte en ridículo“, continuó Owen.

Mbappé convirtió 41 goles en su primera temporada con Real Madrid. (Getty)

“Si te saca a la banda, o hace algún movimiento de habilidad, su toque es brillante, tiene velocidad natural, puede definir. Puede apoderarse del partido. Y alguien que puede apoderarse del partido a través de su brillantez, es el mejor“, aseguró.

Owen explicó por qué Mbappé se adaptó tan rápido al Real Madrid

Kylian Mbappé acalló rápidamente las críticas que recibió en sus primeros partidos con la camiseta merengue y terminó amasando 41 goles en su temporada debut con el conjunto español, una cifra implacable y que seguramente planea romper en esta segunda temporada en Real Madrid.

Sin embargo, Owen explicó que no era algo extraño: “No me sorprendió, es realmente muy bueno. Ha convertido tripletes en Copa del Mundo y ese tipo de cosas, sólo pienso que es brillante”, afirmó el británico, que vistió la camiseta de la casa blanca en la temporada 2004/05, en la que anotó 13 goles en 36 partidos.

Michael Owen compartió delantera con Ronaldo Nazário en Real Madrid. (Getty)

“He estado en el Madrid, no es tan difícil adaptarse a un equipo que tiene la pelota el 80% del tiempo en virtualmente todos los partidos, salvo por uno o dos partidos en la temporada”, remarcó Owen. “Estás jugando con grandes jugadores, en un gran estadio, todos esperan que ganes. Es virtualmente imposible no convertir goles cuando juegas con el Real Madrid“, concluyó.