Gary Neville desafía a Enzo Fernández y Moisés Caicedo: ”Ni cerca estarán de ganar la Premier League”

El Chelsea de Enzo Fernández y Moisés Caicedo ganó los últimos tres partidos de la Premier League, aprovechando así el empate del Arsenal con el Sunderland antes de la fecha FIFA de noviembre y la derrota del Manchester City con el Newcastle este último fin de semana. De esta manera, se ubica segundo en la tabla de posiciones y acortó distancias con los Gunners, a quienes ahora los tiene a 6 unidades.

Por lo que a falta de 26 jornadas, el conjunto de Enzo Maresca se perfila como uno de los animadores de la liga inglesa, con clara ilusión de poder volver a levantar el trofeo que se alzó por última vez en Stamford Bridge en la temporada 2016/2017 (las 8 ligas siguientes se repartieron seis para el Manchester City y dos para el Liverpool).

Sin embargo, para Gary Neville el Chelsea no tiene chances de pelear seriamente la Premier League. ”Creo que lo que veremos con el Chelsea esta temporada es que ganarán muchos partidos y que además serán consistentes. Nos pondrán a prueba, se acercarán, pero luego creo que perderán puntos”.

En esa misma línea, el ex Selección de Inglaterra y Manchester United, en su participación en Sky Sports, agregó: ”Estarán quintos, bajarán al sexto, luego subirán al cuarto. Ahí es donde los veremos entre el quinto y el segundo, el sexto y el tercero. Creo que ahí es donde veremos al Chelsea operar. Cuando los miro, se ven bastante cortos en varias áreas”.

Y como para que quede claro, Gary Neville remarcó que no ve a The Blues peleando con el Arsenal el título nacional: ”Están intentando construir algo en la Champions League. Tienen muchos jugadores jóvenes, se han gastado una fortuna, y probablemente no esté avanzando tan rápido como quisieran. Y, sinceramente, no creo que estén ni cerca de ser un equipo capaz de ganar la liga”.

Para cerrar, hasta dio a entender que no ve a Enzo Fernández ni a Moisés Caicedo, entre otros, como futbolistas para destacar. ”Son un buen equipo, pero no creo que tengan grandes jugadores, pero son un buen equipo y una buena plantilla y creo que terminarán entre los cuatro primeros. Deberían hacer la inversión que han hecho, o si no, terminarán entre los cinco primeros. Nos tomarán el pelo, nos harán preguntar: ‘¿Están cerca? ¿Es el Chelsea el rival más cercano?’. Pero no creo que eso se note a medida que avance la temporada”.

Chelsea ante una semana clave

El Chelsea se medirá al Barcelona este martes 25 de noviembre en uno de los partidos más atractivos de la quinta jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League. Ambos se ubican con 7 unidades y al acecho de meterse entre los primeros ocho de la tabla de posiciones para mantener vivas las chances de ingresar directamente en los Octavos de Final.

Luego, los de Marseca se enfocarán en su compromiso con el Arsenal de este domingo 30. Un triunfo significará quedar a solo 3 unidades de los Mikel Arteta en la clasificación de la Premier League.

