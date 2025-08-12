Es tendencia:
logotipo del encabezado
LaLiga

La insólita situación que deberá superar Matías Almeyda en su debut en LaLiga como DT del Sevilla

El Pelado solo podrá contar con 12 jugadores profesional para el debut del Sevilla en LaLiga contra el Athletic Club.

Por Germán Carrara

Matías Almeyda solo podrá contar con 12 jugadores profesional para el debut del Sevilla en LaLiga contra el Athletic Club.
© Getty ImagesMatías Almeyda solo podrá contar con 12 jugadores profesional para el debut del Sevilla en LaLiga contra el Athletic Club.

Matías Almeyda le puso el pecho a una situación sin precedentes en la historia del Sevilla, club que está hundido en una profunda crisis institucional y deportiva. Tan extremo es este presente, que para su debut en LaLiga -que será frente al Athletic Club de Bilbao- apenas podrá contar con 12 jugadores de su plantel profesional.

Incluso, dentro de este escenario tan grave como particular, el Pelado tuvo cierta fortuna, puesto que, pese a la escasez, cuenta jugadores para todos los puestos. El once inicial no tiene otras opciones que conformarse de la siguiente forma: Nyland; Carmona, Marcao, Kike Salas, Pedrosa; Gudelj, Agoumé, Sow; Lukebakio, Peque e Isaac.

Encima, como para describir con mayor detalle el presente deplorable del equipo de Nervión, los futbolistas Marcao y Pedrosa iniciaron el proceso bajo las órdenes de Matías Almeyda como prescindibles. Es decir, Sevilla buscó transferirlos en el actual mercado de pases, pero ante las pocas ofertas se terminaron quedando, a punto tal de transformarse en claves para conformar la formación titular.

Asimismo, en el banco de suplentes el entrenador argentino tendrá a Juanlu junto a una serie de futbolistas juveniles del elenco filial. A raíz de los descrito, la dirigencia espera realizar la venta de algunos de los integrantes del equipo que saldrá a la cancha en San Mamés, en pos de conseguir mayor margen dentro del Fair Play Financiero e inscribir a aquellos que llegaron como refuerzos.

En ese sentido, los que esperan por ser registrados en LaLiga son: Rubén Vargas, Akor Adams, Gabriel Suazo, Alfonso González, Odysseas Vlachodimos y Álvaro Fernández. De igual modo, en caso de conseguir anotarlos, las opciones para Almeyda siguen siendo más que limitadas para encarar una temporada en la que el objetivo, evidentemente, es la permanencia.

¿Cuándo debuta oficialmente Matías Almeyda como entrenador del Sevilla?

Matías Almeyda debutará oficialmente como entrenador del Sevilla este domingo 17 de agosto desde las 19:30 horas de España frente al Athletic Club de Bilbao en el Estadio San Mamés, en uno de los encuentros correspondientes a la primear jornada de LaLiga 2025/2026. Luego, el estreno como local lo hará el lunes 25 desde las 21:30 horas de Europa Central.

Publicidad
Mientras define su futuro, Nico Paz reveló cuál es su sueño con la Selección Argentina: “Trabajo todos los días para conseguirlo”

ver también

Mientras define su futuro, Nico Paz reveló cuál es su sueño con la Selección Argentina: “Trabajo todos los días para conseguirlo”

Mientras visualiza su revancha, Lo Celso opinó sobre las chances de Messi en el Mundial 2026: “Son decisiones personales”

ver también

Mientras visualiza su revancha, Lo Celso opinó sobre las chances de Messi en el Mundial 2026: “Son decisiones personales”

germán carrara
Germán Carrara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

¿River estaba mejor con Demichelis? Con Gallardo, se olvidó de lo que es ser campeón

mgrosman
chicho grosman

Marcos Rojo rescindió en Boca y será nuevo jugador de Racing para jugar la Copa Libertadores

ggrova
german garcía grova

La inesperada medida de Boca con Rojo, Lema y Saracchi mientras siguen colgados en el club

Lee también
Retegui anotó su primer gol con Al Qadsiah ante el Sevilla de Almeyda
Fútbol Internacional

Retegui anotó su primer gol con Al Qadsiah ante el Sevilla de Almeyda

Gallardo lo pidió como refuerzo para River, pero eligió irse gratis a Sevilla con Almeyda: “Me llegó su mensaje”
Fútbol europeo

Gallardo lo pidió como refuerzo para River, pero eligió irse gratis a Sevilla con Almeyda: “Me llegó su mensaje”

Sevilla, de la mano de Matías Almeyda, empieza a recuperar sus raíces argentinas
Fútbol europeo

Sevilla, de la mano de Matías Almeyda, empieza a recuperar sus raíces argentinas

El Piojo Herrera reveló por qué Keylor Navas dejó Newell´s y habló de la rivalidad entre mexicanos y argentinos: “Hay que ser honestos”
Fútbol Internacional

El Piojo Herrera reveló por qué Keylor Navas dejó Newell´s y habló de la rivalidad entre mexicanos y argentinos: “Hay que ser honestos”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo