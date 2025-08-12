Matías Almeyda le puso el pecho a una situación sin precedentes en la historia del Sevilla, club que está hundido en una profunda crisis institucional y deportiva. Tan extremo es este presente, que para su debut en LaLiga -que será frente al Athletic Club de Bilbao- apenas podrá contar con 12 jugadores de su plantel profesional.

Incluso, dentro de este escenario tan grave como particular, el Pelado tuvo cierta fortuna, puesto que, pese a la escasez, cuenta jugadores para todos los puestos. El once inicial no tiene otras opciones que conformarse de la siguiente forma: Nyland; Carmona, Marcao, Kike Salas, Pedrosa; Gudelj, Agoumé, Sow; Lukebakio, Peque e Isaac.

Encima, como para describir con mayor detalle el presente deplorable del equipo de Nervión, los futbolistas Marcao y Pedrosa iniciaron el proceso bajo las órdenes de Matías Almeyda como prescindibles. Es decir, Sevilla buscó transferirlos en el actual mercado de pases, pero ante las pocas ofertas se terminaron quedando, a punto tal de transformarse en claves para conformar la formación titular.

Asimismo, en el banco de suplentes el entrenador argentino tendrá a Juanlu junto a una serie de futbolistas juveniles del elenco filial. A raíz de los descrito, la dirigencia espera realizar la venta de algunos de los integrantes del equipo que saldrá a la cancha en San Mamés, en pos de conseguir mayor margen dentro del Fair Play Financiero e inscribir a aquellos que llegaron como refuerzos.

En ese sentido, los que esperan por ser registrados en LaLiga son: Rubén Vargas, Akor Adams, Gabriel Suazo, Alfonso González, Odysseas Vlachodimos y Álvaro Fernández. De igual modo, en caso de conseguir anotarlos, las opciones para Almeyda siguen siendo más que limitadas para encarar una temporada en la que el objetivo, evidentemente, es la permanencia.

¿Cuándo debuta oficialmente Matías Almeyda como entrenador del Sevilla?

Matías Almeyda debutará oficialmente como entrenador del Sevilla este domingo 17 de agosto desde las 19:30 horas de España frente al Athletic Club de Bilbao en el Estadio San Mamés, en uno de los encuentros correspondientes a la primear jornada de LaLiga 2025/2026. Luego, el estreno como local lo hará el lunes 25 desde las 21:30 horas de Europa Central.

