Barcelona negocia con el Atlético de Madrid para llevarse a uno de los jugadores argentinos

El Culé posó su mirada en un exdefensor de Estudiantes de La Plata.

Por Germán Carrara

FC Barcelona sigue de cerca a Gerónimo Spina, defensor central argentino de 20 años del Atlético de Madrid.
El mercado de pases del fútbol europeo recién cerrará el primero de septiembre. Por lo tanto, le quedan casi 20 días para seguir sumando movimientos, incluso casi dos semanas después de comenzadas las principales 5 ligas del Viejo Continente (Premier League de Inglaterra, Serie A de Italia, LaLiga de España, Bundesliga de Alemania y Ligue 1 de Francia).

Por eso, más allá de que pareciera que los planteles ya están armados, los cuerpos técnicos, managers y directivas siguen observando alternativas. Como lo hacen las autoridades del FC Barcelona que ya hicieron saber de su interés al Atlético de Madrid sobre uno de los argentinos que conforman el plantel del equipo filial.

Se trata de Gerónimo Spina, defensor central de 20 años que se formó en Estudiantes de La Plata, y que tras tener un primer paso por el Atlético de Madrid Juvenil A (al que arribó mediante el recurso de la patria potestad), desde mediados del 2024 juega en el Atlético Madrileño, el equipo B de la institución colchonera.

Hace días, el periódico catalán Sport reportó que el FC Barcelona inició las gestiones pertinentes para hacerse con los servicios del joven futbolista oriundo de la ciudad de La Plata (quien apenas fue citado para un partido del equipo principal frente al Real Betis), por quien deberían depositar una suma de 200 mil euros. No obstante, la operación se habría caído por una cuestión puntual.

Gerónimo Spina, el defenso central del Atlético Madrileño.

El sensible momento económico del Barça, una vez más, se interpone en su planificación de incorporaciones. Debido a que corre riesgo de incumplir con el reglamento del Fair Play Financiero (lo cual complicaría la inscripción de algunos de sus refuerzos en LaLiga), el Blaugrana, conforme a Mundo Deportivo, detuvo las conversaciones con sus pares de la capital española.

Los tres refuerzos del Barcelona

El Barça se centró principalmente en mantener el plantel que en la temporada 2024/2025 lo llevó a quedarse con LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España, además de también haber llegado a la Semifinal de la UEFA Champions League. Por eso, al elenco comandado por Hansi Flick, solo llegaron dos refuerzos que se pueden denominar de jerarquía: Marcus Rashford y Joan García. Asimismo, también se incorporó Roony Bardghji, una apuesta a futuro de 19 años y nacido en Kuwait.

