Hansi Flick puso en duda a Lamine Yamal para el clásico entre Barcelona y Real Madrid: “Con esta lesión, no es fácil”

En España continúan las tensiones entre Barcelona y la Selección, ligadas a la situación física de Lamine Yamal. Todo comenzó cuando Luis De La Fuente decidió que sumara minutos por Eliminatorias tanto ante Bulgaria como ante Turquía pese a la recomendación de Hansi Flick de que tuviera descanso por llegar a esa Fecha FIFA de septiembre con molestias.

La joya culé terminó lesionado en el segundo partido y el club no pudo contar con él durante casi todo el mes, haciendo incluso que se perdiera el estreno en Champions League ante Newcastle. Pero luego, el DT alemán procedió de manera similar a la de su par español dándole la titularidad ante PSG, lo que derivó en una exigencia que provocó que volviera a resentirse.

Yamal había vuelto a ser convocado a la Selección de España, pero tuvo que darse de baja igual que sucedió con la convocatoria de Flick para el duelo de este domingo ante Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán, en cuya previa el DT se refirió a la situación del jugador y hasta lo puso en duda para el clásico ante Real Madrid, que recién está programado para el 26 de octubre.

“Lamine se ha sentido bien y por eso ha jugado ante PSG”, se excusó el alemán en declaraciones muy similares a las que había utilizado Luis De La Fuente para explicar por qué lo había utilizado en los dos partidos de Eliminatorias pese a que desde Barcelona le recomendaban administrar esfuerzos.

Lamine Yamal se resintió de su lesión tras jugar por Champions League ante PSG.

“He hablado con él esta mañana y le he preguntado cómo podemos ayudarle. Conocemos su calidad, pero es mi responsabilidad darle la carga correcta, darle los minutos correctos cuando vuelva, y lo haremos así“, reveló el entrenador del equipo blaugrana.

Y explicó: “No sabemos cuándo volverá. Con esta lesión no es fácil porque no es algo muscular. No sabemos si estará en dos, tres o cuatro semanas, y tampoco sé si estará para el Clásico. Trabajará con el equipo en la recuperación e irá paso a paso. Ya veremos cómo evoluciona”.

La explicación que había dado De La Fuente sobre Yamal

Tras decidir volver a convocarlo a la Selección de España, antes de conocer de su baja, Luis De La Fuente explicó por qué Lamine Yamal disputó los dos partidos de Eliminatorias. “Siempre cuento la verdad y quien ha jugado al fútbol sabe que jugar con molestias es normal. No pasó nada, no tenía molestias y se ha explicado. Después del partido las tuvo pero sin más. El que viene es porque está sano para jugar”, dijo en conferencia de prensa.

Y sobre las críticas que había recibido de parte de Flick, expresó: “No hay ningún conflicto con Hansi. Simplemente me quedé sorprendido con esas manifestaciones porque él ha sido seleccionador y creía que tenía esa empatía hacia otros seleccionadores, nada más. No hay ningún tema, caso, ni nada que se le parezca”.

