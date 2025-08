Harry Kane sólo necesitó dos palabras para definir a Luis Díaz tras su debut con el Bayern Múnich

Unos 70 millones de euros fue lo que le costó al Bayern Múnich hacerse con los servicios de Luis Díaz. El delantero colombiano, de 28 años, llegó al conjunto bávaro e inmediatamente se puso la camiseta y debutó en el partido de pretemporada vs. Lyon, causando una grata impresión en sus compañeros.

Quién se refirió al Guajiro y dejó clara su primera impresión fue Harry Kane, el goleador y uno de los referentes del plantel. El inglés describió a Luis Díaz como “hambriento” y “enérgico” al hablar con la prensa una vez finalizado el encuentro contra el club francés.

“Luis Díaz hizo un gran trabajo hoy. Sólo tuvimos un par de entrenamientos juntos pero se ve hambriento y enérgico“, afirmó Kane. “Puedes darte cuenta de que está contento de estar aquí, juega con una sonrisa en su rostro”, destacó. “Hoy se pudo ver lo efectivo que es en el tercio final y lo necesitaremos esta temporada por lo que estoy encantado de que esté aquí”, completó al respecto.

Luis Díaz ya debutó con Bayern Múnich y Kane lo destacó.

Kane también se refirió a la capacidad de Luis Díaz de comunicarse, puesto que no habla alemán y su inglés no es exactamente el mejor. “Su inglés no es tan malo, se comunica bien con el equipo. Por supuesto que ojalá mejore su inglés y alemán y pueda hablar con el resto de los jugadores. Pero el entrenador habla inglés, así que no creo que sea un problema”, señaló.

Luis Díaz firmó con el Bayern Múnich un contrato a largo plazo a cambio de 70 millones más otros cinco en variables, en lo que será su tercer club en el fútbol europeo luego de Porto y Liverpool. En ambos clubes fue campeón de liga y buscará seguir por esa línea en el fútbol alemán.

