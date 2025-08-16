Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

Es argentino, lo colgaron en la Premier League y aseguran que hay “varios clubes” interesados en él

Facundo Buonanotte regresó de su préstamo en Leicester pero no será tenido en cuenta en Brighton para esta temporada.

Por Germán Celsan

Facundo Buonanotte colgado en Brighton
© GettyFacundo Buonanotte colgado en Brighton

Este fin de semana marcó el inicio de la temporada 2025/26 en la Premier League, y sirve para que varias cosas vayan quedando claras; una de ellas, es la realidad que vive Facundo Buonanotte en Brighton, donde todo indica que no seguirá por mucho tiempo más.

El ex Rosario Central regresó al club de su préstamo en Leicester y estuvo presente en los partidos de pretemporada con las Gaviotas. Sin embargo, no fue ni siquiera convocado por el entrenador Fabian Hürzeler para el primer partido oficial de la temporada.

Fabrizio Romano señaló que esto se debe a que el futbolista argentino no continuará en el club inglés. “Facundo Buonanotte no está involucrado en el plantel de Brighton ya que se espera que se vaya antes del final de la ventana de transferencias“, explicó el periodista.

Facundo Buonanotte no seguirá en Brighton.

Facundo Buonanotte no seguirá en Brighton.

Borussia Dortmund se ve como prioridad pero hay varios clubes detrás de Facundo para estas dos semanas“, detalló Romano en su cuenta de X, en lo que parece una sentencia del paso del mediapunta de 20 años por el club al que llegó en enero del 2023. Nottingham Forest y Bayer Leverkusen son los otros dos equipos que fueron vinculados con el argentino en estas semanas.

Borussia Dortmund, entre Echeverri y Buonanotte

Si bien hay diferentes clubes interesados tanto por Buonanotte como por Echeverri, tanto Fabrizio Romano como Florian Plettenberg destacaron al club alemán como la principal opción para los dos jóvenes volantes ofensivos argentinos.

Publicidad

El periodista de Sky Sports reportó ayer que el Dortmund ya hizo una oferta formal por el Diablito Echeverri, a la cual aún no ha respondido el Manchester City, mientras que el interés por Buonanotte viene desde el inicio del mercado.

germán celsan
Germán Celsan

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Manuel Lanzini se acerca a Vélez: las dos razones que podrían sellar su pase

jpasman
toti pasman

"Sin un gramo de autocrítica, con Cascini se fue de Boca el último de los Rottweilers de Riquelme"

mgrosman
chicho grosman

El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

Lee también
Los 3 equipos de Europa que buscan sacar a Buonanotte de Brighton
Fútbol europeo

Los 3 equipos de Europa que buscan sacar a Buonanotte de Brighton

A Leicester le convirtieron 3 goles en 33 minutos, sus hinchas se fueron del estadio y pidieron por Facu Buonanotte
Premier League

A Leicester le convirtieron 3 goles en 33 minutos, sus hinchas se fueron del estadio y pidieron por Facu Buonanotte

En Inglaterra cuestionan a Ruud van Nistelrooy por no darle minutos a Facundo Buonanotte: “Criminal”
Premier League

En Inglaterra cuestionan a Ruud van Nistelrooy por no darle minutos a Facundo Buonanotte: “Criminal”

River hoy: situación de los borrados por Gallardo y posible formación vs. Godoy Cruz
River Plate

River hoy: situación de los borrados por Gallardo y posible formación vs. Godoy Cruz

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo