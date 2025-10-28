La tragedia sacudió al mundo entero. En horas de la mañana italiana, dentro de la localidad de Fenegrò, que pertenece a la ciudad de Como, el arquero Josep Martínez protagonizó un accidente de tránsito donde atropelló a un anciano de 81 años que terminó perdiendo la vida.

El arquero español, que milita en las filas de Inter de Milán y es compañero de Lautaro Martínez, transitaba con su vehículo en horas de la mañana italiana cuando ocurrió la fatalidad con un hombre de 81 años que falleció en el acto.

Según reportó el periódico italiano La Repubblica, las autoridades poseen la hipótesis de que “la víctima fatal pudo haberse cruzado al carril contrario por un despiste, lo que provocó el choque”.

A los pocos instantes, una ambulancia aérea de Como, como así también una de la Cruz Roja de Saronno y los Carabineros de Cantù se hicieron presentes en el lugar del accidente vehicular, según reportó Qui Como, quien también aseguró que el arquero del Nerazzurri resultó ileso, pero estaba profundamente afectado por el incidente.

Tras lo ocurrido, para poder realizar mayores investigaciones de lo ocurrido, las autoridades cerraron la calle en la que todo sucedió. Por su parte, Cristian Chivu suspendió la rueda de prensa y el futbolista con pasado en RB Leipzig no formará parte del plantel para enfrentar a Fiorentina por la fecha 9 de la Serie A.

