Jugó 3 Mundiales, fue compañero de Messi en Barcelona y sorprendió al mundo entero con un look irreconocible

Lo ganó todo en solo dos temporadas con el culé y, a los 53 años, sorprendió con su nuevo peinado.

Por Agustín Vetere

El sorpresivo look de una exfigura de Barcelona.
© GettyEl sorpresivo look de una exfigura de Barcelona.

A lo largo de las últimas décadas, Barcelona supo posicionarse como uno de los equipos más temibles de Europa. Con Lionel Messi entre sus filas, con Josep Guardiola en el banco de suplentes y decenas de estrellas de gran calibre, el culé acumuló logros y llenó sus vitrinas.

Las principales figuras surgidas de La Masía vieron llegar, mercado a mercado, a talentosos desde todos los rincones del planeta. Entre ellos, y por una breve estadía, se encuentra Henrik Larsson, delantero sueco que vistió la camiseta blaugrana entre 2004 y 2006.

El atacante estuvo bajo las órdenes de Frank Rijkaard, otro de los entrenadores que marcó el camino del combinado catalán. Durante aquellos años se caracterizó por un look sobrio, rapado, completamente diferente al del inicio de su carrera: rastas en su cabello rubio.

Pero atrás quedaron esos peinados. Es que Carles Puyol compartió una historia junto a Larsson en la recordaron sus tiempos en Barcelona. “Eres muy grande amigo, muy feliz de volver a verte”, escribió el capitán sobre su reencuentro con el sueco.

Lo que más sorprendió de la imagen fue el look actual del exfutbolista nórdico, que volvió a dejarse crecer el pelo y hoy exhibe unos rizos dorados, tintura que emula a sus 53 años su color original.

Los números de Henrik Larsson con Barcelona

A lo largo de sus dos campañas en Barcelona, el sueco disputó un total del 59 compromisos entre todas las competencias. En aquel tramo aportó 19 tantos. Fue en su segunda campaña dónde pudo alcanzar su potenciar como goleador, con un promedio anotador de 0,35 tantos por encuentro.

Aunque la cantidad de trofeos que levantó en su paso por Barcelona no es del todo destacable, si lo es la calidad de cada uno de ellos. Es que ganó dos veces LaLiga, una vez la Supercopa de España y se dio el gusto de conquistar la Champions League en 2006.

River castigó a uno de sus jugadores y no le permitirá ir al Mundial Sub 20 pese a que fue convocado por la Selección Argentina

River castigó a uno de sus jugadores y no le permitirá ir al Mundial Sub 20 pese a que fue convocado por la Selección Argentina

Ganó 43 títulos en su carrera, jugó en Barcelona con Messi y posó con la camiseta de Boca

Ganó 43 títulos en su carrera, jugó en Barcelona con Messi y posó con la camiseta de Boca

agustín vetere
Agustín Vetere

jpasman
toti pasman

"River fue frío, helado como la Cordillera de los Andes, no estuvo a la altura y tiene un pie afuera de la Copa Libertadores"

ggrova
german garcía grova

Acefalia confirmada en San Lorenzo: Marcelo Moretti y un anticipado llamado a elecciones

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Ganó 11 Grand Slam, es uno de los mejores tenistas de la historia y consternó a todos: "He estado cerca de morir varias veces"
Tenis

Ganó 11 Grand Slam, es uno de los mejores tenistas de la historia y consternó a todos: "He estado cerca de morir varias veces"

River castigó a Subiabre y no le permitirá ir al Mundial Sub 20 pese a que fue convocado
River Plate

River castigó a Subiabre y no le permitirá ir al Mundial Sub 20 pese a que fue convocado

Se confirmó la fecha de Racing vs. River por los cuartos de final de la Copa Argentina
Fútbol Argentino

Se confirmó la fecha de Racing vs. River por los cuartos de final de la Copa Argentina

Racing disputará el Mundial de Clubes en 2026
Fútbol Internacional

Racing disputará el Mundial de Clubes en 2026

