Se confirmó la gravedad de la lesión que alejó definitivamente a Paulo Dybala de la Selección Argentina

Una vez más, Paulo Dybala deja pasar la oportunidad de regresar a la Selección Argentina reduciendo al mínimo sus chances de ser parte de la lista definitiva de Lionel Scaloni para el Mundial de 2026. Tras un regreso en muy buena forma el mes pasado, con goles ante Sassuolo y Viktoria Plzen, además de una asistencia ante Parma, volvió a lesionarse este domingo tras ejecutar un penal en la visita de Roma a Milan.

El argentino había vuelto a jugar un gran partido en San Siro y asumió la responsabilidad de ejecutar en el minuto 81 el penal que podía decretar el empate del equipo. Pero su remate no solo fue rechazado por Mike Maignan, sino que le provocó una molestia muscular que lo obligó a abandonar la cancha tres minutos más tarde.

“La peor noticia no es que Dybala haya fallado el penal, sino su lesión”, había adelantado Gian Piero Gasperini en la conferencia de prensa posterior al partido que terminó con derrota 1-0 para Roma, poniendo desde ese momento en evidencia que podría volver a perderlo por varios partidos.

Este martes se confirmó que el delantero argentino sufrió una “rotura fibrilar de grado medio en el isquiotibial izquierdo” que lo dejará al margen durante aproximadamente tres semanas, prácticamente por todo el mes de noviembre, con evaluaciones diarias sobre su evolución de parte del cuerpo médico del club.

Es la segunda lesión que sufre Dybala ejecutando un penal. (Getty).

Con total seguridad se perderá el duelo de este jueves ante Rangers por la Europa League, así como el partido ante Udinese por la Serie A, el próximo domingo. El parate por Fecha FIFA favorecerá a Roma a la espera de su recuperación y de no reaparecer el 23 de noviembre ante Cremonese podría hacerlo por el certamen continental europeo ante Midtjylland, el miércoles 27.

El plan que se le frustró a Scaloni en Argentina

A falta de que se haga oficial la lista de convocados de la Selección Argentina para la Fecha FIFA de noviembre, en la que solo disputará un partido amistoso ante Angola, había trascendido que Lionel Scaloni tenía previsto dar lugar a los regresos de Paulo Dybala y Alejandro Garnacho para evaluarlos en la última ventana del año.

No podrá ser en el caso del delantero de Roma, que estará inactivo por al menos tres semanas y que ha ido perdiendo consideración a causa de reiteradas lesiones, siendo su última aparición con Argentina en septiembre de 2024.

