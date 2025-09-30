Titular indiscutido se plantea como una duda en la convocatoria de Lionel Scaloni camino al Mundial

En apenas algunas horas Lionel Scaloni dará a conocer la lista de convocados para los dos partidos que la Selección Argentina jugará en la fecha FIFA de octubre. Primero se medirá a Venezuela en Miami y después a Puerto Rico en Chicago, ambos encuentros amistosos que ya servirán de preparación para la Copa del Mundo 2026.

Y para tal nómina del combinado albiceleste, surgió una duda de último momento. Se trata de Cristian Romero, quien no fue incluido entre los citados del Tottenham Hotspur para el duelo con el Bodo/Glimt de este martes 30 de septiembre correspondiente a la segunda jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025/2026.

El Cuti, hasta el momento, venía participando de todos los minutos de los compromisos que afrontó el elenco londinense en la temporada (las 6 fechas de la Premier League, la Final de la Supercopa de Europa con el PSG y el debut en la Liga de Campeones de Europa con el Villarreal).

Sin embargo, habría sentido una molestia, razón por la que quedó desafectado del duelo con el conjunto noruego y que, en definitiva, también lo expone entre signos de preguntas en el listado de Lionel Scaloni para las citas que la Selección Argentina tiene con la Vinotinto y con el seleccionado boricua como parte de su camino hacia el certamen que se llevará a cabo el año que viene en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

En ese sentido, habrá que esperar para ver si el cordobés finalmente forma parte de los futbolistas del Tottenham que el sábado se presentarán ante el Leeds en el Elland Road por la séptima jornada de la Premier League de Inglaterra, para entender la magnitud de su dolencia.

¿Cuándo juega Argentina contra Venezuela y Puerto Rico?

La Selección Argentina chocará con Venezuela el viernes 10 de octubre en el Hard Rock Stadium de Miami, en tanto que frente a Puerto Rico se medirá el lunes 13 del mismo mes en el Soldier Field de Chicago.

Publicidad

Publicidad

ver también Dino Toppmöller, DT del Frankfurt: ”Julián Alvarez está al mismo nivel que Kylian Mbappé y Lamine Yamal”