Julián Alvarez, una de las propuestas más fuertes en la campaña a presidente del FC Barcelona

El nombre de Julián Alvarez se sigue relacionando con el FC Barcelona, a pesar de que este lunes 9 de febrero cumplió dos meses sin convertir en el Atlético de Madrid (el último tanto del delantero de la Selección Argentina fue el 9 de diciembre en el encuentro con el PSV como visitante por la Fase de Liga de la UEFA Champions League).

Meses atrás, cuando estaba fresco el antecedente favorable de la Araña frente al Real Madrid, medios de comunicación de Cataluña señalaban que el nacido en Calchín era el apuntado por Joan Laporta, mandamás de la institución culé, para ocupar la plaza en el plantel que dejará vacante Robert Lewandowski (a quien se le acaba el contrato a mediados del 2026).

Y ahora, el Diario Marca reportó recientemente que el nombre de Julián Alvarez es una de las principales propuestas de campaña de, por lo menos, uno de los candidatos a presidente del FC Barcelona, cuyos comicios se llevarán a cabo el próximo domingo 15 de marzo.

Si bien no detalló de cuál de los aspirantes a administrar el club blaugrana se trata (Víctor Font, Xavier Vilajoana, Marc Ciria y Joan Camprubí son los que quieren destronar a Laporta), el periódico citado reveló que el círculo cercano del futbolista ya recibió un llamado en el que se le notificó que, en caso de ser elegido por los socios, le arrimará una propuesta para que se sume al elenco que comanda Hansi Flick a partir de la temporada 2026/2027.

De igual manera, vale tener en cuenta que Julián firmó un contrato con el Atlético de Madrid que tiene como fecha de vencimiento el 30 de junio del 2030 y que incluye una cláusula, conforme a varios portales españoles, que asciende a los 500 millones de euros, por lo que su salida, por más intenciones que haya, no será un asunto sencillo.

Atlético de Madrid y Barcelona se verán las caras este jueves 12 de febrero por la Copa del Rey

Todos estos rumores, encima, brotan en medio de la necesidad del Atlético de Madrid porque Julián Alvarez se recupere y encamine al equipo de Diego Simeone a la Final de la Copa del Rey, el objetivo que aparece como el más probable dentro de una temporada que viene siendo muy irregular. Pero la parada no será fácil porque el escollo es, justamente, el FC Barcelona.

El duelo entre colchoneros y culés iniciará este jueves 12 de febrero con la Semifinal de ida en el Estadio Metropolitano y continuará con la vuelta el 3 de marzo en el Camp Nou.

