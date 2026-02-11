¿Otro más? Marc Cucurella salió lesionado en Chelsea vs. Leeds y encendió las alarmas de España

El plan de Luis De La Fuente para la Finalissima se desmorona. Es que en los últimos días sufrió, por lo menos, la baja confirmada de tres de sus habituales convocados. Mikel Merino, operado por una lesión ósea; Nico Williams, dado de baja durante 8 semanas por una pubalgia, y Samu Omorodion (citado para los últimos compromisos por las Eliminatorias de la UEFA), rotura de ligamentos.

Pero la lista no se detiene. Mientras espera que Gavi y Pedri superen sus contratiempos musculares para que retomen ritmo futbolístico en el Barcelona de Hansi Flick, en las oficinas de la Real Federación Española de Fútbol sonó la alarma con otro caso que brotó en la Premier League en horas de la noche del martes 10 de febrero.

Se trata de Marc Cucurella, lateral izquierdo del Chelsea, que debió ser reemplazado por su entrenador Liam Rosenior en el entretiempo del compromiso que estaba jugando en Stamford Bridge frente al Leeds por la jornada 26 de la liga inglesa. “Al descanso sintió algo en el isquiotibial. No ha sido un cambio táctico, ha sido uno forzado”, dijo el estratega en conferencia de prensa.

En esa misma línea, contó que en las próximas horas analizarán a fondo el caso para saber si pueden contar con el español para el duelo que el Chelsea debe aforontar este viernes 13 de febrero con el Hull City por la Cuarta Ronda de la FA Cup: “Mañana (por hoy) pasará pruebas y sabremos si estará disponible para el próximo partido”.

Vale recordar que la Copa de Campeones UEFA – Conmebol (más conocida como Finalissima) entre la Selección Argentina y su similar de España está pautada por la AFA y la RFEF para disputarse el próximo viernes 27 de marzo en el Estadio Icónico de Lusail de la ciudad de Doha, Qatar.

Dani Carvajal y Rodri Hernández, dos referentes que están en duda para España

Dani Carvajal y Rodri Hernández sufrieron situaciones idénticas en el primer tramo de la temporada 2024/2025: sufrieron rotura de ligamentos y a los dos se les complicó volver. Desde que se recuperaron de esta lesión, presentaron diferentes contratiempos musculares producto de la larga inactividad.

Ahora, uno prácticamente no juega en el Real Madrid y el otro, si bien volvió a ser tenido en cuenta en el Manchester City, está lejos de su nivel (algo reconocido por el propio Pep Guardiola que comentó en conferencia de prensa que llegaría a su estado habitual recién a finales de la actual campaña).