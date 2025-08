La confesión de la dirigencia de Atlético Madrid que revivió la polémica por el penal de Julián Álvarez: “Costaba conciliar el sueño por la rabia”

Con la llegada de Thiago Almada a la cabeza, Atlético de Madrid renueva ilusiones y alista cañones para afrontar una nueva temporada. Sin embargo, en el club todavía hay una herida que no terminó de cerrar: aquel polémico penal de Julián Álvarez en la Champions League, el cual sigue latente puertas adentro del club. Al punto que su CEO, Miguel Ángel Gil, volvió a ponerlo el debate sobre la mesa.

La escena aún permanece fresca en la retina: octavos de final de la Champions 2024. Julián Álvarez convirtió el penal que podía darle vida al Atlético en la serie contra el Real Madrid. Pero el VAR lo anuló por un supuesto doble toque. Una decisión que despertó la polémica a nivel global y llevó a la IFAB, el organismo que regula las reglas del fútbol, a modificar la normativa: desde julio de este año, en casos similares, la pena máxima deberá repetirse.

Lo cierto es que ese fallo no solo marcó la eliminación del Colchonero en la Champions. Según palabras del propio Gil, se trató de un quiebre emocional para todo el club. “El partido ante el Madrid, con un claro error arbitral, marcó el estado de ánimo de jugadores, técnicos y aficionados para el resto de la temporada”, aseguró en diálogo con la prensa oficial de la institución. Días más tarde de la eliminación, el club quedó eliminado de la Copa del Rey y, con el correr de las jornadas, fue perdiendo terreno en LaLiga.

Mientras tanto, los hinchas cuestionaban la protesta institucional moderada por el penal de Julián. Consultado sobre ello, Miguel Ángel Gil explicó dicha postura. “Desde ese día, mi obsesión fue la de intentar levantar el ánimo. Comprendo perfectamente la decepción y el enorme enfado. Yo me sentía exactamente igual. Me costaba conciliar el sueño por la rabia que sentía, pero mi posición en el club me obligaba a ponderar cualquier decisión. Nunca se hubiera repetido el partido, nunca se hubiera podido cambiar el resultado”, sentenció.

El penal polémico de Julián Alvarez frente a Real Madrid.

A su vez, reveló que el club sí tuvo reacción al confesar: “Nos pusimos en contacto con la UEFA de manera inmediata solicitando una explicación de lo que había sucedido. Soy consciente de que instar a aclarar la interpretación de la norma, como hizo IFAB, no repara el daño causado, pero yo no soy partidario de judicializar los errores. Creo más en trabajar para mejorar nuestro sector desde dentro”.

Con esa mirada, Gil remarcó un caso reciente que le dio aún más peso al reclamo. “Acabamos de ver en la Eurocopa femenina una jugada en la que se decidió repetir el penalti. ¿Nos alivia a los atléticos? Por supuesto que no. Pero así se construye un fútbol mejor”, sostuvo, haciendo alusión a la ejecución que benefició a Inglaterra para consagrarse frente a España en el certamen continental.

El fuerte mercado de pases que afronta Atlético de Madrid

Ante la necesidad de pasar la página de una vez por todas, el conjunto rojiblanco se encuentra en la búsqueda de volver a alzar un título. Por eso, tras la salida de varios nombres pesados como Rodrigo De Paul, lleva invertidos un total de 153 millones de euros en el mercado. Ya sumó a Thiago Almada (21 millones de euros), Alex Baena (42 millones), Jonny Cardoso (24 millones), Matteo Ruggeri (17 millones), David Hancko (26 millones), Marc Pubill (16 millones), Santiago Mouriño (4 millones) y Juan Musso (3 millones), nombres que cumplen el requisito de rejuvenecer el plantel.

En ese sentido, Miguel Ángel Gil fue contundente. “Creemos firmemente que estamos haciendo una plantilla para soñar en grande. Somos ambiciosos, tomamos riesgos, hemos incorporado e incorporaremos nuevos socios dispuestos a invertir capital que es necesario para seguir creciendo en lo deportivo, en lo social y en infraestructuras”.

