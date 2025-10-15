La decisión de Xabi Alonso con Mastantuono tras su baja de la Selección Argentina

Antes que la baja de Franco Mastantuono del campamento de la Selección Argentina en Miami pudiese generar una preocupación real, los estudios médicos que se realizó en su regreso a Madrid descartaron cualquier tipo de lesión, situación de la que Xabi Alonso no tardó en ser puesto al tanto.

Y si a inicios de la semana de todos modos estaba en duda su convocatoria para el partido que Real Madrid disputará este domingo como visitante de Getafe, por la novena fecha de LaLiga, este miércoles la situación cambió para el DT después de ver al juvenil completar con total normalidad y a la par del grupo una nueva sesión de entrenamientos.

En ese sentido, el diario Marca avanzó que la decisión de Xabi Alonso es incluir a Franco Mastantuono en la convocatoria para el próximo compromiso del equipo Merengue, para ya en las horas previas al encuentro resolver si le dará la posibilidad de iniciar como titular o lo reservará en el banco de suplentes.

Cabe recordar que el ex River había terminado con molestias el partido ante Villarreal, algo que desde Real Madrid se habían encargado de hacer saber a la Selección Argentina. El jugador viajó de todos modos a Miami y fue en la previa del duelo ante Venezuela que el cuerpo médico de La Albiceleste confirmó la sobrecarga por la que se dio su baja para evitar una lesión.

Xabi Alonso decidió que Mastantuono sea parte de la convocatoria ante Getafe.

La noticia de la reincorporación de Mastantuono a los entrenamientos en Valdebebas fue muy bien recibida por los hinchas, que no tardaron en ser conquistados por el talento del futbolista argentino en el que también tiene mucha confianza Xabi Alonso.

“Mi muchacho. El futuro”, comentó uno de ellos en la publicación que se compartió desde las redes sociales del club para dar cuenta de su regreso a las prácticas. “Listo para el próximo partido”, celebró otro. “Qué gran combo”, reaccionó un tercero. “¡Vamos! Gran jugador”, resaltó uno más.

Atentos a Mbappé

Otro futbolista que tuvo que abandonar antes de tiempo la concentración con su selección fue Kylian Mbappé, quien tras aportar el gol que abrió el marcador en la victoria 3-0 de Francia sobre Azerbaiyán fue baja por un golpe del duelo ante Islandia, que terminó 2-2, y regresó a Madrid, donde los exámenes médicos descartaron la existencia de una lesión de tobillo como se temía.

De todos modos, por haber sufrido una contusión, se descartó su presencia en los entrenamientos para los primeros días de la semana, aunque no su convocatoria para el partido ante Getafe, ya que confían en ir recuperándolo en los próximos días.