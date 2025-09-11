Es tendencia:
Rio Ferdinand tildó la salida de Garnacho del Manchester United como una demostración de autoridad: “Limpiar el plantel”

El histórico defensor de los Red Devils aseguró que el mercado de pases demostró que Rúben Amorim ahora tiene las riendas del equipo y el apoyo de la dirigencia.

Por Germán Celsan

Ferdinand aseguró que Rúben Amorim tiene las riendas del club y el apoyo de la dirigencia
© GettyFerdinand aseguró que Rúben Amorim tiene las riendas del club y el apoyo de la dirigencia

El Manchester United de la temporada 2025/26 se ve bastante diferente al que cerró la temporada pasada, al menos en cuanto a nombres. Muchos jugadores nuevos llegaron para refrescar el plantel y varios otros, descartados por Rúben Amorim, se han ido. Entre ellos se encuentra Alejandro Garnacho, cuya salida -y la del resto- fue vista como una demostración de autoridad.

O al menos así lo entiende Rio Ferdinand, una de las glorias de la última era dorada del club, y el capitán del plantel de Sir Alex Ferguson entre los 2000’s y los primeros años de la década pasada. “Me alegra que el equipo de reclutamiento ejecute lo que piensa el entrenador y que [Amorim] tenga esa posibilidad de decidir por sí mismo“, le aseguró el ex defensor central inglés al Daily Mail.

Rio Ferdinand aprueba la decisión de la directiva del United de darle todo el apoyo a Amorim.

Rio Ferdinand aprueba la decisión de la directiva del United de darle todo el apoyo a Amorim.

Para Ferdinand, la dirigencia del Manchester United le ha dado las riendas del club a Rúben Amorim y lo apoya completamente de cara a esta nueva campaña. Y lejos de ponerse del lado de Garnacho y los jugadores que salieron, Ferdinand declaró: “Tan importante como los jugadores que llegaron y levantaron el nivel, fue deshacerse de los jugadores que, por el motivo que fuera, no eran considerados los correctos para el club. Han hecho un trabajo magnífico”.

“La mayoría se han ido a préstamo, sí, pero limpiar el plantel de esos jugadores fue tan poderoso como el mismo hecho de traer buenos jugadores“, afirmó y aunque puso como ejemplo la salida de André Onana y la llegada de Semme Lammens como nuevo arquero, su postura se expande a todos los jugadores que dejaron el club porque Amorim no los iba a tener en cuenta, como Garnacho.

Rúben Amorim ahora tiene todo el apoyo de la dirigencia y debe demostrar.

Rúben Amorim ahora tiene todo el apoyo de la dirigencia y debe demostrar.

Eso sí, el inicio de temporada ha sido bastante caótico para Rúben Amorim, y a partir del Derbi de Manchester de este domingo está obligado a empezar a pagar esa confianza depositada en él por la directiva del club, y encausar un curso que lleva más de una década torcido.

Los descartados por Amorim que tuvieron que dejar Manchester United

En este último mercado, más de una decena de jugadores ha dejado Manchester United porque Rúben Amorim no pensaba tenerlos en cuenta, con los ejemplos de Garnacho, Rashford y Jadon Sancho como los más destacados, pero no siendo los únicos.

Las salidas del Manchester United en el mercado de verano:

  • Alejandro Garnacho a Chelsea (40 millones)
  • Antony a Real Betis (22 millones)
  • Christian Eriksen libre (fichado por Wolfsburgo)
  • Marcus Rashford a Barcelona (cesión)
  • Jadon Sancho a Aston Villa (cesión)
  • Rasmus Hojlund a Napoli (cesión)
  • André Onana a Trabzonspor (cesión)
  • Toby Collyer a West Bromwich Albion (cesión)
  • Harry Amass a Sheffield Wednesday (cesión)
  • Daniel Gore a Rotherdam (cesión)
  • Ethan Wheatley a Northampton (cesión)
