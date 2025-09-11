El motivo por el que el Chelsea de Enzo Fernández y Alejandro Garnacho se expone a una gran pérdida de puntos

Atrás quedó la Fecha FIFA. Los jugadores que se desempeñan en el plano internacional ya están de nuevo con sus clubes para retomar los objetivos de la temporada. En la Premier League, y con la oportunidad de pelear por la cima, Chelsea afronta un duelo clave este sábado ante Brentford.

Mientras Enzo Fernández, Alejandro Garnacho y Facundo Buonannote se preparan para el compromiso por la cuarta jornada del certamen, se conoció una dura noticia que podría complicar en el futuro los planes del club de Stamford Bridge.

La Football Association, organismo que regula al fútbol inglés, acusó a Chelsea de violar 74 reglas de la normativa de fichajes y representantes. Todas las infracciones investigadas se dieron entre 2009 y 2022, cuando Roman Abramovich aún era el propietario del equipo.

Desde 2022, Todd Boehly con el consorcio BlueCo tomaron las riendas del conjunto de Londres y se mostraron abiertos a cooperar con la FA en la investigación. Incluso, tienen hasta el 19 de septiembre para presentar un descargo.

A raíz de esta acusación, Chelsea contrató a una importante firma de contabilidad para revisar los detalles. De confirmarse las infracciones, las sanciones podrían ir desde multas hasta sanciones deportivas como la quita de puntos o prohibición para inscribir fichajes.

El comunicado de Chelsea sobre la acusación de la FA

“El Chelsea FC se complace en confirmar que su colaboración con la FA en relación con los asuntos que el club mismo comunicó está llegando a su fin. El grupo propietario del Club completó la adquisición del club el 30 de mayo de 2022″.

“Durante un exhaustivo proceso de diligencia debida previo a la compra, el grupo propietario tuvo conocimiento de la posible inconclusión de la información financiera relativa a transacciones históricas y otras posibles infracciones de las normas de la FA. Inmediatamente después de la compra, el Club comunicó estos asuntos a todos los organismos reguladores pertinentes, incluida la FA”.

