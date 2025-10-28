La denuncia que recibió Real Madrid de parte de LaLiga tras su victoria en el clásico ante Barcelona

Real Madrid cantó victoria en el Santiago Bernabéu ante Barcelona en uno de los clásicos más calientes de los últimos años, producto de algunas declaraciones provocativas que había hecho Lamine Yamal en las horas previas al encuentro y a que los jugadores Merengues no dudaron en hacérselo pagar dentro del terreno de juego, yendo a su encuentro con pierna fuerte y mensajes que buscaron amedrentarlo.

También en las tribunas los ánimos estuvieron caldeados y aunque la joya culé fue también objeto de reproches de parte de los hinchas blancos, fueron cánticos dedicados a Barcelona los que llamaron especialmente la atención del Comité de Competición de la Real Federación Española y la Comisión Antiviolencia.

Frases como “P*ta Barça” y “ser del Barça es ser subnormal” provocaron que LaLiga presentara una denuncia haciendo hincapié en que los “cánticos que se producen en los encuentros de fútbol que inciten a la violencia o tengan un contenido insultante o intolerante” son “comportamientos prohibidos y por tanto sancionables”.

Los cánticos que se dieron tanto en los minutos previos al encuentro como con el clásico en pleno desarrollo fueron atribuidos a una facción radical de la hinchada Merengue ubicados en la denominada Grada Fans RMCF, en el Fondo Sur. Aunque no consta en la denuncia, también hubo testigos que refirieron a otros cánticos como “P*uta Catalunya” y “Es polaco el que no bote”.

Hinchas de Real Madrid durante el clásico del último domingo. (Getty).

La denuncia que deberá ser investigada por el Comité de Competición y la Comisión Antiviolencia acrecienta también la mala relación que existe entre la cúpula de Real Madrid y Javier Tebas, presidente de LaLiga, que vienen cruzándose con declaraciones referidas a distintos puntos de desacuerdo como las denuncias conspirativas desde La Casa Blanca por arbitrajes en su contra hasta el boicot al partido que la competición quería que Barcelona y Villarreal disputaran en Miami.

Publicidad

Publicidad

Real Madrid se cortó en la cima

Real Madrid había llegado al clásico con dos puntos de ventaja sobre Barcelona, como único líder de LaLiga. Con su victoria por 2-1 del último domingo en el Santiago Bernabéu estiró a cinco esa ventaja respecto de su máximo rival y más inmediato perseguidor.

En la tercera posición se ubica Villarreal, con 20 puntos y 7 menos que los Merengues, y cuarto con 19 unidades quedó Atlético de Madrid gracias a su victoria de este lunes 2-0 como visitante del Real Betis.