La explosiva respuesta del padre de Lamine Yamal para defenderlo tras el cruce con Vinícius Jr. y la derrota ante Real Madrid

Tras la caída 2-1 de Barcelona, Mounr Nasraoudi, lejos de calmar las aguas, redobló la apuesta en Instagram con una advertencia para el público Merengue.

Por Bruno Carbajo

Lamine Yamal junto a Mounir, su padre.
© @hustle_hard_304Lamine Yamal junto a Mounir, su padre.

El Clásico de España se terminó, pero la temperatura sigue subiendo. Real Madrid se quedó con la victoria por 2-1 sobre el Barcelona en el Santiago Bernabéu, pero una vez que sonó el pitazo final, el nombre de Lamine Yamal, al igual que en la previa, continuó con el protagonismo.

El juvenil, que días atrás subió la temperatura con polémicas declaraciones, fue increpado por referentes de la Casa Blanca apenas terminó el partido. Pero la tensión no quedó en el césped: Mounir Nasraoui, su padre, apareció en redes sociales con una respuesta explosiva para defender a su hijo.

Lejos de intentar calmar las aguas tras la derrota y quitar del ojo mediático a Lamine, Mounir redobló la apuesta. A través de sus historias de Instagram, subió una foto de su hijo y le sumó un mensaje desafiante. “Menos mal que tiene 18 años, nos vemos en Barcelona“, escribió, en una clara advertencia que alimenta la revancha que se jugará en Cataluña dentro de unos meses.

La respuesta del padre de Lamine Yamal mediante redes sociales.

La respuesta del padre de Lamine Yamal mediante redes sociales.

El gesto de Nasraoui no se detuvo en esa frase. Para mostrar aún más orgullo por su hijo, también reposteó otra imagen en su cuenta. En esta segunda foto, se lo ve a él mismo posando junto a Lamine con la camiseta número ’10’ del Barcelona. Un mensaje de apoyo contundente.

La segunda foto del papá de Lamine para defenderlo de las críticas.

La segunda foto del papá de Lamine para defenderlo de las críticas.

El trasfondo de las publiaciones del padre de Lamine Yamal

La reacción Mounir se entiende por lo que sucedió apenas el árbitro marcó el final del Clásico. Las cámaras captaron cómo varios jugadores del Real Madrid fueron a buscar directamente a Yamal. El primero fue Dani Carvajal, quien se acercó, lo señaló y soltó: “Hablas mucho“. Inmediatamente, fue el arquero Thibaut Courtois quien también se aproximó para recriminarle los dichos de la semana. Por último, Vinícius Júnior intentó ir a buscarlo, pero fue frenado por compañeros.

¿Por qué se desató este cruce? El plantel del Madrid “tenía anotado” al juvenil. En los días previos, Yamal había calentado el Clásico en su rol dentro de la Kings League. En una charla con Ibai Llanos, el streamer le preguntó directamente si el Real Madrid es favorecido a nivel arbitral. La respuesta de Lamine, entre risas y nerviosismo, fue una insinuación que sentó pésimo en el vestuario blanco: “¡Hombre! A ver, a ver… Hostia“.

  • El Real Madrid ganó 2-1 al Barcelona en el Clásico del Santiago Bernabéu.
  • Lamine Yamal fue increpado por Dani Carvajal y Thibaut Courtois tras el partido.
  • Su padre, Mounir Nasraoui, advirtió en Instagram: “nos vemos en Barcelona”.
Bruno Carbajo

