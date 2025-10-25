¿Se acabó el debate? La ciencia comparó el impacto de Messi en Barcelona y Cristiano Ronaldo en Real Madrid con un inesperado resultado

Los años pasan, ambos se encuentran jugando sus últimas fichas dentro de una cancha, pero el debate futbolero más acalorado del siglo nunca pierde vigencia: ¿Lionel Messi o Cristiano Ronaldo? Cientos de futbolistas, protagonistas y fanáticos fueron las que se expresaron al respecto. Pero la pregunta del millón ahora fue a por más: involucró en la charla a nada menos que la ciencia. Sí, increíble, pero real.

Durante las últimas horas, salió a la luz un estudio universitario que analizó exhaustivamente a todos los jugadores que vistieron la camiseta de Barcelona y Real Madrid en los últimos 70 años. Como no podía ser de otra manera, los dos astros quedaron en las primeras posiciones, aunque con un resultado que llamó la atención a más de uno: Cristiano Ronaldo fue mayor que Messi en términos de productividad y eficiencia, al menos durante sus etapas en España.

El trabajo fue llevado a cabo por José María Cordero (Universidad de Extremadura) y Daniel Santín (Universidad Complutense de Madrid), quienes utilizaron una metodología particular: tomaron un conjunto de herramientas y fórmulas económicas, que permiten evaluar la eficiencia en escuelas y hospitales, y las trasladaron al fútbol. A nivel deportivo, seleccionaron los títulos ganados y el tiempo que permaneció cada jugador en el club como principales parámetros de referencia para medir su eficacia.

Entonces, ¿cómo se explica que CR7 superara a Messi? Si bien el estudio los califica a ambos como los delanteros más eficientes y productivos, la clave del desempate radicó en una simulación de impacto. El análisis midió cómo afectaría a cada club la ausencia hipotética de su estrella. Es decir, la baja de Ronaldo provocaría un desplome de productividad en el Real Madrid superior al que generaría la de Messi en el Barcelona. Al menos así lo marca la estadística.

Messi y Ronaldo durante uno de sus tantos enfrentamientos en el clásico español (Getty Images)

Los jugadores más efectivos de Real Madrid y Barcelona por cada sector de la cancha

Gracias a que el estudio universitario tomó registro de cada nombre que vistió la camiseta de los dos clubes más grandes de España, el análisis permitió determinar los jugadores más eficaces en cada puesto de la cancha. Y así como Leo y Ronaldo dominaron la ofensiva, en el caso de los arqueros aparecieron los Keylor Navas (Madrid) y Carlos Busquets (Barcelona), padre de Sergio y emblema Culé con 12 títulos.

En la defensa aparecieron otros dos históricos como Ronald Koeman (Barcelona) y Fernando Hierro (Real Madrid), destacados por su faceta goleadora pese a ser zagueros centrales. No obstante, la otra sorpresa estuvo en la mitad de cancha. Es que James Rodríguez y Claude Makélélé lideraron en Real Madrid, mientras que Seydou Keita y Cesc Fàbregas hicieron lo propio en Barcelona, dejando atrás a leyendas como Xavi, Iniesta, Modric y Toni Kroos.

