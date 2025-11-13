Tras no encontrar un reemplazo, Liverpool quiere fichar gratis al jugador que perdió la titularidad con Luis Díaz en Bayern Múnich

En el pasado mercado de verano europeo, el Liverpool dejó ir a una de sus principales armas ofensivas del equipo campeón de la Premier League. El colombiano Luis Díaz emigró de Anfield al Allianz Arena y ahora es una de las máximas figuras del Bayern Múnich, con el que lleva 11 goles y 5 asistencias en 17 partidos.

Esto dejó al Liverpool sin un titular para ocupar esa posición; Florian Wirtz ha tenido que reconvertirse a extremo izquierdo en ciertos partidos y su rendimiento mermó muchísimo del jugador que vimos en Bayer Leverkusen, Cody Gakpo tampoco pudo adaptarse y Federico Chiesa, extremo izquierdo por naturaleza, no está en el nivel necesario para ser titular en los Reds.

Desde la salida de Luis Díaz, Liverpool no encuentra un dueño del extremo izquierdo de la ofensiva.

Pero puede que, en el próximo mercado, Liverpool tenga al jugador ideal para ocupar esa posición. Y es, justamente, quien perdió el puesto con Luis Díaz: Serge Gnabry. El extremo alemán termina contrato con Bayern Múnich a final de temporada, y si bien ha jugado bastante en la presente campaña, con la llegada del colombiano se vio obligado a cambiar de banda y la mayor cantidad de los minutos, los disputó como extremo derecho.

Con 30 años y un comprobado paso por la Premier League, donde ya vistió las camisetas del West Bromwich Albion y Arsenal, Gnabry podría regresar al fútbol inglés tras disputar más de 300 partidos con la camiseta del Bayern Múnich, club en el cual se encuentra desde 2017 y en el que ya fue campeón de Champions y, en seis ocasiones, de la Bundesliga.

Serge Gnabry podría regresar a la Premier League luego del Mundial 2026 y ocupar ese lugar en Liverpool. (Getty)

Publicidad

Publicidad

Según informa la Gazzetta dello Sport, el futbolista alemán vería con buenos ojos encontrar un club de primer nivel en el cual volver a jugar por banda izquierda luego de la Copa del Mundo, y también que Juventus está interesada en él. Sin embargo, su salario actual sería un impedimento para el conjunto italiano, que lleva un tiempo enfrentando problemas financieros. El Liverpool no tendría dicho problema.

Hasta la fecha, Serge Gnabry acumula 97 goles y 65 asistencias en 300 partidos con el Bayern Múnich. En la temporada actual ha jugado 15 partidos (11 como titular), convirtiendo 4 goles y dando otras 4 asistencias. Aunque claro, tuvo que trasladarse al extremo derecho en el tridente que propone Kompany, el lado izquierdo ahora le pertenece a Luis Díaz.

En síntesis

El colombiano Luis Díaz emigró del Liverpool al Bayern Múnich , lo que forzó a Serge Gnabry a jugar como extremo derecho .

emigró del al , lo que forzó a a jugar como . El extremo alemán Serge Gnabry , de 30 años , termina contrato con el Bayern Múnich a final de temporada .

, de , termina contrato con el a . Serge Gnabry vería con buenos ojos unirse al Liverpool para volver a jugar por la banda izquierda después del Mundial.

Publicidad