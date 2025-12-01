Insultos, patadas y escándalo en Italia: un grupo de hinchas agredió a sus jugadores en un avión tras perder por goleada

Lo que en un principio se preveía como un regreso silencioso desde la región italiana de Toscana rumbo a Bari, se convirtió en un descontrol absoluto. La abultada derrota de Bari por 5-0 frente a Empoli por la Serie B desató un alboroto sin precedentes a bordo de un avión, cuando jugadores y un grupo de aproximdamente 600 hinchas coincidieron en el mismo vuelo. Increíble, pero real.

El clima hostil se venía gestando desde el estadio, cuando desde la tribuna visitante despidieron al equipo con reproches y silbidos. Sin embargo, la furia se multiplicó en el aeropuerto. Mientras el plantel del sur de Italia avanzaba hacia el embarque, los simpatizantes, ya acomodados en sus asientos, los recibieron con aplausos irónicos y gritos ofensivos. Una clara muestra de una relación completamente rota.

La escena pasó a mayores cuando los futbolistas comenzaban a ocupar sus butacas. Fue allí cuando un grupo reducido de hinchas encaró, sin filtro alguno, a los jugadores. Todo en medio del angosto pasillo del avión. Y en tan diminuto espacio, la bomba no tardó en explotar.

En un abrir y cerrar de ojos, la secuencia se convirtió en insultos cara a cara y agresiones físicas. Según lo reportado por el diario La Repubblica, la riña incluyó un golpe de un aficionado a un futbolista, el cual habría respondido con una patada. Ante el descontrol, el personal de cabina se vio obligado a solicitar la asistencia de las fuerzas de seguridad, la cual se encargó de dispersar el conflicto.

No obstante, el incidente obligó a retrasar el despegue de la aeronave por un lapso cercano a una hora, sellando el drama de un club sumido en una profunda crisis.

La crisis que atraviesa Bari

La paliza que recibió Bari no es un hecho aislado. La derrota lo dejó en el puesto 17 de la tabla, a tres puntos del descenso a la tercera división. Los resultados adversos habían motivado, apenas una semana antes, la salida del director técnico Fabio Caserta y la llegada de Vincenzo Vivarini, pero la rotación todavía está lejos de calmar las aguas.

