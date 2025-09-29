La primer polémica de José Mourinho en Benfica involucra a Ángel Di María

José Mourinho lleva apenas tres partidos en su nuevo ciclo como entrenador del Benfica (ya lo había dirigido en el 2000, en lo que fue su debut como estratega). Le ganó 2 a 1 Gil Vicente, empató 1 a 1 con Rio Ave y luego venció 3 a 0 al AVS FS, todos encuentros correspondientes a las primeras jornadas de la Primeira Liga.

Y aunque está dando sus primeros pasos en este proceso en el que volvió a dirigir en su país (lleva exactamente 9 días), a Mou ya le brotó la primera polémica. Fue después de aquel empate de la segunda jornada en la que lanzó una declaración en la conferencia de prensa que curiosamente tomó mayor repercusión en las últimas horas.

“El protagonista del partido acabó siendo el hombre que estaba en la Cidade do Futebol (donde está la sala del VAR) cuando llamó al árbitro para ver lo que vimos y luego el árbitro demostró que no tiene personalidad”, comentó Mou a raíz de un gol que le anularon al Benfica por una presunta infracción de Nicolás Otamendi.

Y en ese mismo sentido, en relación con la intervención del árbitro Sérgio Guelho por el tanto invalidado a António Silva, José Mourinho añadió: “Marcamos un gol que fue anulado porque un dedo meñique pisó a otro dedo meñique. No me gusta este fútbol, pero si es el nuevo fútbol, tenemos que aceptarlo como tal”.

Tweet placeholder

Tales palabras ocasionaron que la APAF —Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol— quiera presentar una denuncia contra el extécnico del Chelsea, Manchester United y Real Madrid, entre otros, ante el Consejo de Disciplina de la FPF, lo que podría terminar en una suspensión y/o en una multa económica.

Publicidad

Publicidad

El respaldo del Benfica a José Mourinho en redes con una jugada de Ángel Di María

Benfica salió al cruce a través de las redes sociales para respaldar a su entrenador José Mourinho. Lo hizo mediante un video con el que busca subrayar los diferentes criterios del arbitraje en la liga portuguesa. De un lado se ver el gol con el que Luis Suárez le dio la victoria al Sporting ante el Estoril (1-0) y del otro un tanto anulado a Ángel Di María en un Sporting de Lisboa vs. Benfica de la Copa de Portugal 2023/24.

“Encuentra las diferencias”, fue el enunciado de la publicación en X del Benfica, que tuvo como claro destinatario a la APAF.

ver también El gol de Ángel Di María en la paliza de Rosario Central a Gimnasia: por qué le pidió perdón a los hinchas del Lobo