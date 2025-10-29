Es tendencia:
La decisión de José Mourinho ante los rumores que ubican a Nicolás Otamendi en River

El portugués tiene claro cómo actuar con el defensor argentino luego de los trascendidos del mercado de pases.

Por Germán Carrara

José Mourinho contará con Nicolás Otamendi entre los titulares para el partido que Benfica jugará ante Tondela.
En las últimas horas trascendió que Nicolás Otamendi tiene pensado acabar su vínculo con el Benfica para pegar la vuelta al Fútbol Argentino, más precisamente a River luego de la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Conforme a ESPN, el zaguero central de la Selección Argentina habría optado por la opción de no extender su contrato con el elenco portugués.

Aun así, cuando todavía afronta un papel sumamente relevante en el esquema de José Mourinho, su entrenador desde el pasado 18 de septiembre luego de que la dirigencia de la institución de la ciudad de Lisboa decidiera cesar a Bruno Lange. No obstante, el ex Vélez ya habría tomado la decisión de jugar en el equipo del cual es hincha.

Todo en medio de una postura clara por parte del extécnico del Real Madrid, Inter, Manchester United y Tottenham, entre otros grandes clubes de Europa. En concreto, a pesar de las rotaciones que aplicará con gran parte de los futbolistas, a causa de una temporada que se empieza a cargar de compromisos entre la Primeira Liga y la UEFA Champions League, Mou se inclinó por contar con Nicolás Otamendi para el duelo de este miércoles frente a Tondela por los Cuartos de Final de la Copa de la Liga de Portugal.

‘Otamendi más diez”, publicó este 29 de octubre A Bola, el medio deportivo de mayor alcance en el país de la Península Ibérica, a raíz de lo que el estratega ya tiene diseñado para el choque que busca un rival para Braga o Santa Clara (contrincantes en la otra llave) y que se llevará a cabo en el Estadio Da Luz desde las 21:45 horas CET.

Las palabras de José Mourinho sobre Nicolás Otamendi

“Para que comprendan un poco mi relación con Otamendi y el nivel de nuestra comunicación, le pregunté muy objetivamente: ‘Tenemos Guimarães y tenemo Leverkusen… ¿Qué hacemos mañana?’. Él dijo: ‘Tenemos Guimarães, tenemos Leverkusen y tenemos Tondela’. Listo, juega.Es un jugador muy importante para nosotros”, reveló José Mourinho, justo en la misma jornada en la que trascendió que el defensor se convertiría en refuerzo de River en agosto del 2026.

El calendario del Benfica antes de la fecha FIFA de noviembre

Al Benfica le quedan cuatro partidos antes del corte por la fecha FIFA de noviembre. Este miércoles se medirá al Tondela por los Cuartos de Final de la Copa de la Liga de Portugal y luego deberá enfrentar a: Guimaraes el sábado primero de noviembre por la Primeira Liga, al Leverkusen el miércoles 5 por la UEFA Champions League y a Casa Pia el domingo 9 por la liga local.

Nicolás Otamendi planea finalizar su vínculo con el Benfica para jugar en River Plate.

El central argentino no extendería su contrato con el equipo portugués después del Mundial de 2026.

José Mourinho lo alineará como titular en el partido de Copa de la Liga de Portugal contra Tondela hoy miércoles 29 de octubre.

