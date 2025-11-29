La pubalgia dio un respiro a Mastantuono y Xabi Alonso apuesta a su regreso en plena crisis futbolística de Real Madrid

Casualidad o no, la ausencia de Franco Mastantuono a causa de una pubalgia coincidió con el peor momento futbolístico del Real Madrid en la temporada. Sin el ex River a disposición de Xabi Alonso, el equipo sufrió una derrota ante Liverpool por la Champions League y dos empates con sabor a demasiado poco por LaLiga, ante Rayo Vallecano y Elche. Su única victoria fue el reciente 4-3 ante Olympiacos como visitante por el certamen continental, con una producción que también dejó dudas más allá de la estelar actuación de Kylian Mbappé con póker de goles.

Por esa razón es que el alta médica que recibió el argentino después de casi un mes de inactividad fue recibida con gran satisfacción por el cuerpo técnico y generó ilusión entre los hinchas, que esperan poder verlo en acción desde este mismo domingo, en la visita al Girona por la decimocuarta jornada de LaLiga.

Un video del entrenamiento del viernes que se publicó en las redes sociales de Real Madrid confirmó esos buenos pronósticos, porque se vio a Mastantuono entrenar con total normalidad, con buena aceleración y fortaleza física para eludir a Eder Militao en un ejercicio de uno contra uno.

Se espera que la disponibilidad de la joya de 18 años termine de ser confirmada por Xabi Alonso este mismo sábado en rueda de prensa. Los ejemplos de Lamine Yamal y Nico Williams, también en España, ya dejaron claro que no es prudente cantar victoria antes de tiempo con una lesión que suele presentar recaídas.

Los hinchas celebran la vuelta de Mastantuono

Una foto de Franco Mastantuono en el entrenamiento del viernes en Valdebebas que fue compartida en las redes sociales del Real Madrid no tardó en generar el entusiasmo de los hinchas, que confían en que pueda refrescar a un equipo al que le han faltado ideas en los últimos encuentros.

“Ya pronto vuelve la solución a muchos problemas”, escribió uno de ellos. “Por fin vuelve. Ya tengo muchas ganas de ver si Mastantuono empieza a funcionar y hacer historia”, señaló otro. “Nos va a dar más alegrías que CR7”, se ilusionó un tercero. “Es maravilloso”, destacó uno más.

¿Cuál fue el último partido de Mastantuono en Real Madrid?

El último partido oficial del que participó Franco Mastantuono con Real Madrid coincide con la última victoria conseguida en LaLiga, disputando los 90 minutos para el triunfo 4-0 ante Valencia el pasado primero de noviembre en el Estadio Santiago Bernabéu.

