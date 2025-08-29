Es tendencia:
La queja del Cholo Simeone ante el mal momento de Atlético de Madrid que recae sobre Julián Álvarez: “Es raro”

El entrenador argentino realizó un análisis respecto al durísimo arranque de temporada que tuvo Atlético de Madird.

Por Julián Mazzara

Diego Simeone habló de Julián Álvarez en la conferencia de prensa.
© Getty ImagesDiego Simeone habló de Julián Álvarez en la conferencia de prensa.

Atlético de Madrid arrancó la temporada sin victorias. Hasta el momento, el equipo dirigido por Diego Simeone cosechó un empate y una derrota, además de que hubo pocas situaciones de peligro por parte de Julián Álvarez, el único de los delanteros que estuvo contra Espanyol como frente a Elche.

De cara a lo que será el encuentro ante Deportivo Alavés, en el Estadio de Mendizorroza, la afición rojiblanca está muy preocupada. De hecho, el síntoma viene desde el Mundial de Clubes, donde el equipo no tuvo una buena producción y quedó eliminado después de los tres partidos de la fase de grupos.

En la antesala a lo que ocurrirá este sábado frente al equipo que dirige Eduardo Coudet, en plena conferencia de prensa, al Cholo Simeone le consultaron sobre esta situación que viven como grupo. “Al principio tuvimos muchas situaciones de gol, muchas más que contra el Espanyol. En el último pase no estuvimos acertado en muchas acciones, nos faltó precisión“, exclamó haciendo referencia al último duelo en el Riyadh Air Metropolitano.

A la hora de profundizar en su análisis, se mostró algo molesto con la creación de ocasiones de peligro en el área rival: “Necesitamos más presencia en el área y ojalá podamos mantener esa línea de tantas posibilidades de gol como el otro día: la de Sørloth, las dos de Giuliano…”, indicó. Y amplió: “Julián no tuvo ninguna y es raro…”. Para que puedan salir a flote y conseguir su primera victoria en LaLiga, el Cholo se mostró esperanzador: “El equipo ha mostrado situaciones claras y ojalá podamos tener las mismas y seamos más contundentes”, sostuvo.

La posible formación de Deportivo Alavés vs. Atlético de Madrid por LaLiga 2025-2026

Antonio Sivera; Jonny Otto, Facundo Garcés, Nahuel Tenaglia, Víctor Parada; Antonio Blanco, Pablo Ibáñez, Jon Guridi; Carles Aleñá, Carlos Vicente y Toni Martínez. DT: Eduardo Coudet.

La posible formación de Atlético de Madrid vs. Deportivo Alavés por LaLiga 2025-2026

Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clément Lenglet, Dávid Hancko; Johnny Cardoso, Pablos Barrios, Thiago Almada, Giuliano Simeone; Julián Álvarez y Alexander Sørloth. DT: Diego Simeone.

Tabla de posiciones de LaLiga 2025-2026

