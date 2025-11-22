La racha negativa que desespera al Diablito Echeverri en Bayer Leverkusen mientras suena para volver a River

En Bayer Leverkusen continúan dándole motivos a Manchester City para disolver el contrato de cesión del jugador en diciembre y al propio Claudio Echeverri para anhelar más que nunca desde su salida rumbo al fútbol europeo tener la posibilidad de volver a River para recuperar minutos y confianza.

Sucede que este sábado, pese a otra vez ser parte de la convocatoria del entrenador Kasper Hjulmand, no ingresó ni un solo minuto en la visita al Wolfsburgo que terminó con victoria 3-1 para el campeón de la temporada 2023/2024 de la Bundesliga.

Fue el segundo partido consecutivo sin sumar minutos para Echeverri, quien también había quedado relegado en el banco de suplentes el pasado 8 de noviembre ante Heidenheim y ya el octavo de la temporada que lo tiene marginado, por lo que apenas participó del cincuenta por ciento de los partidos.

La estadística es todavía más preocupante si se tiene en cuenta que en los ocho partidos en los que sí vio acción, solo fue titular en tres y acumula nada más que 240 minutos en cancha en lo que va de la temporada, con aporte de una asistencia y sin haber aportado goles todavía.

Echeverri ya se perdió el cincuenta por ciento de los partidos de la temporada. (Getty).

Sin participación argentina ante Wolfsburgo

A la inactividad de Claudio Echeverri en la visita de Bayer Leverkusen a Wolfsburgo por la undécima fecha de la Bundesliga hay que sumar que ni Exequiel Palacios ni Equi Fernández vienen teniendo acción por estar lesionados. También que Alejo Sarco, jugador que disputó el Mundial Sub 20 con la Selección Argentina, quedó relegado en el banco de suplentes como Diablito pese a ser parte de la convocatoria.

El deseo de Echeverri de volver a River

Consciente de que en Manchester City están evaluando cada vez más seriamente la opción de cancelar el contrato de cesión con Bayer Leverkusen que se extiende hasta mediados del próximo año, Claudio Echeverri buscará que el club inglés que es dueño de su ficha acepte cederlo a River y no a otro destino europeo.

“El Diablito ya comunicó a su familia, a su representación, que su deseo es volver a Argentina. Quiere venir a jugar a River, quiere volver a tener continuidad futbolística y sabe que River es el mejor lugar para lograrlo”, confirmó días atrás el periodista Juan Patricio Balbi en ESPN.