La reacción viral de Pep Guardiola al ser consultado sobre si es el DT más grande de la historia: “Jamás quise ser el mejor”

El español no dejó pasar la oportunidad de enumerar sus méritos para, cuanto menos, estar en la conversación.

Por Germán Celsan

Pep Guardiola y su lugar en la historia de los mejores entrenadores
© GettyPep Guardiola y su lugar en la historia de los mejores entrenadores

No hay ningún tipo de dudas de que Pep Guardiola es el mejor DT en la historia del FC Barcelona y del Manchester City. En Bayern Múnich le faltó una Champions League, pero a nivel local lo ganó todo -varias veces-, una carrera como entrenador que se acerca a las dos décadas y la cual, para muchos, lo ha transformado en el mejor de todos los tiempos.

Y ese debate fue presentado directamente frente al propio Pep Guardiola en la más reciente conferencia de prensa del actual entrenador Citizen. Y su respuesta se hizo viral, ya que con una sonrisa en su rostro, respondió: “Tienen toda la razón“, sobre quienes piensan que él es el mejor de todos los tiempos.

Obviamente, la respuesta de Guardiola fue entre risas y no con la seriedad de alguien que realmente quien se cree superior al resto. De hecho, tras reírse un rato, Pep procedió a señalar: “Cada era es diferente, creo que la influencia de muchos entrenadores ha estado presente a lo largo de la historia”.

Tres Champions y 40 títulos en total, definitivamente lo ponen en la conversación. (Getty)

Tres Champions y 40 títulos en total, definitivamente lo ponen en la conversación. (Getty)

De igual forma, el entrenador español no se restó mérito y aseguró que, cuanto menos, está en la conversación: “Pero, por supuesto, puedo decir que he sido parte de eso; los números lo demuestran, he tenido éxito y creo que ha sido agradable ver a nuestros equipos. Así que sí, estoy ahí“, afirmó.

Pep Guardiola: “Jamás quise ser el mejor”

Cuando empecé jamás lo hubiera imaginado“, reconoció Pep Guardiola sobre la posibilidad de meterse entre los mejores de la historia. “Recuerdo mi primer partido aquí. Jamás quise ser el mejor, mis padres no me inculcaron eso. La competitividad sí, pero el morir por querer ser el mejor, no“, comentó.

“Me siento bien conmigo mismo, con como soy, con mis derrotas, aceptando cuando no soy bueno”, concluyó el español, en la previa de otro partido trascendental para su Manchester City, que este domingo recibirá al Liverpool en el Etihad Stadium, en lo que será el partido 1000 de su carrera como entrenador.

En síntesis

  • Pep Guardiola respondió a la pregunta de ser el mejor DT de la historia con un: “Tienen toda la razón” (entre risas).
  • Guardiola reconoció que, por su éxito y números, puede decir que está en la “conversación” de los mejores DTs.
  • Este domingo, ante Liverpool, Pep Guardiola dirigirá su partido número 1000.
