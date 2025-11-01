La inesperada comparación de Pep Guardiola entre la Premier League y la NBA: “Siempre lo vi así”

Manchester City ganó cuatro de las últimas cinco Premier League, y si nos estiramos hasta 2017 entre los Citizens (6) y Liverpool (2), se han quedado con todas las ligas inglesas disputadas hasta el día de hoy. Sin embargo, Pep Guardiola admitió que lo que han hecho su equipo y los Reds ha sido una excepción de la regla histórica de la competición.

En la previa del partido de este fin de semana entre su Manchester City, actualmente quinto en la Premier League, y el Bournemouth, que marcha segundo en la competición, Pep Guardiola aprovechó para comparar la liga inglesa con la NBA, como forma de explicar la paridad entre todos los equipos y como “cualquiera le puede ganar a cualquiera“.

“Recuerdo que, cuando estaba en Múnich, se decía que aquí en Inglaterra es mucho más difícil”, relató Guardiola en conferencia de prensa. “Que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Y, personalmente, siempre lo vi así“, admitió Pep, que luego reflexionó: “Creo que tal vez entre nosotros y el Liverpool cambiamos esa dinámica, siendo tan consistentes y sumando tantos puntos, arriba de 90 cada temporada“.

Si hay algo que se está viendo en la Premier League esta temporada, es que no hay un equipo dominante. (Getty)

“Pero ahora la Premier League ha vuelto a ser lo que siempre ha sido: un lugar donde cualquiera le puede ganar a cualquiera. Y eso es bueno, es como la NBA, no hay un equipo dominante“, explicó Guardiola. “En los últimos cuatro o cinco años, siempre ha ganado un equipo diferente. Para los espectadores y para el show, eso es algo realmente bueno”.

La paridad en la Premier League 2025/26

Si bien recién se han disputado apenas 9 partidos de Premier League, uno mira la tabla y se encuentra con varias situaciones inesperadas. Arsenal se cortó adelante con 22 puntos, cuatro por encima de su más cercano perseguidor, que es el Bournemouth con 18.

Equipos como Sunderland o Bournemouth han vencido a los grandes y son las sorpresas. (Getty)

Pero detrás, hay una legión de equipos muy parejos: Tottenham y Sunderland suman 17, Manchester City y Manchester United aparecen con 16, Liverpool y Aston Villa con 15 y Chelsea con 14. La diferencia con los siguientes equipos sigue bajando de a un punto hasta llegar al Burnley, actualmente en el decimosexto puesto, con 10 puntos.

En síntesis