La responsabilidad que asumió Cuti Romero luego de las dos malas noticias que recibió Tottenham antes de enfrentar a PSG

Este miércoles, Tottenham y PSG tendrán un duelo que servirá para abrir oficialmente la temporada 2025/26 de ambos clubes. Los Spurs, campeones de la Europa League en lo que fue su primer título en 17 años, enfrentarán a los de la capital francesa, que vienen de ganar su primer título europeo.

Pero el partido en Udine será bastante particular para el conjunto inglés, y en el que se necesitará que Cristian Romero, el Cuti, de un paso adelante. Y es que Tottenham, de los tres futbolistas designados por el plantel como capitanes y referentes, sólo cuenta con el defensor argentino en este momento.

Los Spurs recibieron dos duros golpes en la última semana, que los dejó sin dos de sus principales armas y referentes. Por un lado, Heung-Min Son dejó el club tras una década y ya debutó en la MLS como futbolista de LAFC, su nuevo equipo en el fútbol.

Heung-Min Son dejó Tottenham tras 10 años en el club.

Y, por el otro, en el partido despedida de Son, James Maddison sufrió una rotura de ligamentos cruzados, por lo que tendrá que operarse y será baja por el resto de la temporada, indefectiblemente. Con ello, toda la responsabilidad de liderar al plantel caerá en Cuti, quien inicia su cuarta temporada en el club y será el capitán indiscutido.

James Maddison será baja por toda la temporada tras una rotura de ligamentos cruzados.

Cuti estuvo a punto de dejar Tottenham en este mercado

El defensor campeón del mundo con la Selección Argentina tendrá un rol clave en los Spurs esta temporada, donde deberá dar el paso adelante. Sin embargo, eso estuvo cerca de no suceder y Tottenham estuvo a punto de quedarse sin referentes, puesto que Cuti Romero recibió varias ofertas en el mercado.

La más importante y concreta, el interés del Atlético de Madrid, que por momentos pareció estar sumamente cerca de cerrar el traspaso, aunque finalmente el argentino continuará jugando en el norte de Londres.

Cuándo es la Supercopa UEFA entre PSG y Tottenham

PSG y Tottenham se enfrentarán este miércoles 13 de agosto en la Supercopa UEFA, también conocida como la Supercopa de Europa, un partido que enfrenta al campeón de la UEFA Champions League y el de la UEFA Europa League.

El encuentro se llevará a cabo en el Bluenergy Stadium de Udine, Italia, recinto en el que el Udinese de la Serie A suele hacer las veces como local y tiene espacio para algo más de 25 mil espectadores.